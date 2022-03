Amici 21, spunta il nome del vincitore di quest’anno: da non credere

Stando alle ultime indiscrezioni spuntate sul web è uscito il nome del vincitore di Amici 21 di quest anno. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Spunta su internet chi sarà il vincitore di questa edizione di Amici 21. Il nome sorprende tutti, con l’indiscrezione che sbuca fuori a pochi giorni dall’inizio del Serale. Andiamo quindi a vedere cosa succederà al termine del talent show.

Il Serale di Amici 21 è pronto a partire il prossimo 19 marzo, con il talent show che finalmente è pronto a decretare chi sarà il vincitore di questa edizione. Maria De Filippi ha già annunciato che saranno ben 18 gli allievi che parteciperanno alla fase clou della trasmissione. Ovviamente però aumentano anche le eliminazioni, che come comunicato ai talent saranno ben tre.

C’è quindi grande attese per le sfide, con il pubblico pronto a godersi la fase più succulente del programma. Quello che in pochi sanno è che sarà possibile scommettere anche su chi vincerà la trasmissione di Canale 5. Infatti sul sito della Sisal gli scommettitori si stanno scatenando su chi sarà il prossimo vincitore della trasmissione. Così anche i bookmakers hanno mostrato chi è il favorito alla vittoria finale, andiamo a scoprire le quote più calde.

Amici 21, per i bookmakers non ci sono dubbi: vincerà lui

I serali di amici sono pronti a partire ed i bookmakers sono pronti a lanciare le quote sui favoriti. L’unico a non essere preso in considerazione dai siti di scommesse è Nunzio, che appare tagliato già fuori dalla competizione per la vittoria finale. Al diciassettesimo posto invece troviamo Calma quotato a 40.00, seguito da Alice e Christian a 33.00. Sempre Sisal inoltre quota un eventuale vittoria di uno tra John Erick, Leo e Gio Montana a 25.00.

Entrando in Top 10, invece troviamo Albe e Crytical quotati a 20.00. Mentre ci addentriamo tra i favoriti assoluti, a metà classifica per i bookmakers troviamo Dario, Serena, Carola e Aisha tutti quotati da Sisal a 16.00. Al quinto posto tra i favoriti troviamo Michele con una quota di 9.00, seguito da Luigi a 7.50. Infine in top 3 troviamo Luca D’Alessio con una quota pagata 4.00 volte la posta, seguito da Sissi a 3.75. Il grande favorito per i bookmakers però è Alex con una quota di 3.50 per la sua vittoria finale.