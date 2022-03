Al Bano, rivelazioni sorprendenti: “Dovrebbe stare attento alla sua vita”

Amatissimo in Russia, Al Bano ha espresso il suo nuovo giudizio su Vladimir Putin: “Ho cambiato idea, sta distruggendo la sua immagine”.

L’artista di Cellino San Marco in passato ha più volte incontrato Vladimir Putin ed il suo giudizio sul leader del Cremlino era stato sempre positivo. Dopo l’invasione in Ucraina, però, l’ex marito di Romina Power ha cambiato idea: le sue parole.

Ospite su Rai Radio 1, nel programma ‘Un giorno da pecora’, Al Bano è tornato a parlare della guerra in Ucraina. L’artista pugliese, amatissimo nell’est Europa e in Russia in passato ha più volte avuto occasione di incontrare Putin ed il suo giudizio sul leader del Cremlino era stato sempre positivo. Addirittura una volta il cantante disse che l’Italia necessitava di un capo in gamba come lui.

Dopo l’invasione in Ucraina e l’inizio della guerra, Al Bano si è ricreduto. Intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio 1, l’artista ha rivelato: “Non avrei mai immaginato un passo del genere. Sono stato un suo grande ammiratore, ma non si può mettere in moto una macchina da guerra di quel genere contro i suoi fratelli“. Alla domanda della Cucciari, se avesse cambiato idea sul capo di Mosca, il 78enne ha risposto: “Come si fa a non cambiarla dopo quello che ha fatto?”.

L’ex marito di Romina Power ha poi aggiunto che Putin sta distruggendo la sua immagine facendo riferimento anche all’ultimo attacco avvenuto all’ospedale pediatrico a Mariupol: “Non è accettabile vedere quello che sta succedendo in Ucraina, con attacchi anche agli ospedali, carri armati e bambini che muoiono. No! questo non è accettabile..”.

Al Bano, cosa pensa delle sanzioni imposte alla Russia: “Rischiamo di pagarle più noi che loro”

Ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1, Al Bano ha rivelato il suo nuovo giudizio su Vladimir Putin. Ma non solo, l’artista di Cellino San Marco ha raccontato anche cosa gli avrebbero svelato alcuni amici russi. “Un personaggio molto importante mi ha detto una sola parola in italiano: E’ un macello“, ha rivelato il cantante.

Al Bano ha poi continuato dicendo: “Penso che prima o poi scaricheranno tutto sulle spalle di Putin. Dovrebbe stare attento alla sua vita, proprio da parte di coloro che fino a pochi mesi fa lo hanno idolatrato e servito”. Infine uno sguardo alle sanzioni e l’effetto boomerang che queste potrebbero avere sull’Europa: “Le sanzioni imposte nei confronti della Russia lasciano il tempo che trovano. La Russia è talmente ricca che ne possono fare a meno. Rischiamo di pagarle più noi che loro“.