WhatsApp, è possibile inviare video che si autodistruggono: trucco stupefacente

Spunta su WhatsApp una funzione per inviare foto e video che si autodistruggono. Andiamo a vedere come utilizzare il nuovo trucco.

Sono sempre tantissime le funzioni presente sull’applicazione di messaggistica di Meta. Oggi andremo a vedere come inviare foto e video che si autodistruggono all’interno di WhatsApp: il trucco sorprende tutti.

Oramai WhatsApp è entrato nell’uso quptidiano di tutti i cittadini in giro per il mondo. In molti però spesso hanno paura che la propria privacy possa essere violata all’interno dell’applicazione, per questo spesso ci tremano le mani ad inviare una nostra semplice foto. Infatti i rischi nell’inviare del materiale personale all’interno dell’applicazione sono ancora tantissimi, per questo ogni paura è lecita.

Le variabili per cui qualcosa possa andare male sono tantissime. Per questo motivo ad intervenire ci ha pensato la stessa WhatsApp, introducendo una funzione alquanto interessante per inviare foto e video al suo interno. Infatti prima di inviare un contenuto multimediale, adesso potrete trovare sulla barra dei messaggi un numero ‘1‘. Cliccando su di esso potrete inviare un’immagine o un video visualizzabile una sola volta. Dopo la visualizzazione il contenuto si eliminerà automaticamente.

WhatsApp, come mettere in pausa la registrazione: nuova funzione per l’app

Un nuovo aggiornamento è arrivato sul canale beta di WhatsApp per Android. Stiamo parlando della versione 2.22.6.7 dell’app che introduce la possibilità di interrompere gli audio mentre li state registrando, per poi riprenderli in un secondo momento. Questa funzione è già funzionante completamente per tutti gli utenti Apple. Questa è una vera e propria manna dal cielo per tutti gli utenti che ricevono una chiamata mentre stanno registrando un audio e sono costretti a cancellarlo.

Non appena la funzione innovativa avrà completato i test sulla versione Beta e passerà alla versione stabile, l’utente avrà quindi la possibilità di interrompere l’audio per qualsiasi evenienza e poi successivamente riprenderla. Inoltre tutta l’utenza avrà la possibilità di mettere in pausa un audio anche senza aver ricevuto una chiamata. Inoltre sulla versione di WhatsApp Beta 2.22.6.7 per Android sarà possibile visualizzare anche le onde sonore quando si parla.