Anticipazioni Uomini e Donne, Luca Salatino ed il bacio in esterna: in studio si scatena il caos

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne svelano che ci sarà una svolta al Trono Classico con un’esterna di Luca Salatino

Luca Salatino e Matteo Ranieri sono i superstiti di un Trono Classico che, mai come quest’anno, ha entusiasmato meno del Trono Over. Tuttavia, con gli ultimi avvenimenti c’è stata qualche svolta entusiasmate, come quella di oggi.

Oggi su Canale 5, a partire come di consueto dalle 14:45 ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, il focus sarà principalmente sul Trono Classico, dopo che Gemma Galgani metterà in imbarazzo Franco, in studio, con un massaggio sensuale di cui non sembrerà particolarmente entusiasta. A seguito della discussione con Tina Cipollari, infatti, la trasmissione sarà interamente dedicata ai due giovani tronisti che vanno man mano delineando il loro percorso al dating show.

In particolare, oggi verrà mostrata una nuova esterna di Luca Salatino. Dopo Soraya, infatti, il tronista è uscito anche con Lilli che, fin qui, si è sentita messa da parte. Tutt’altro, perché durante l’uscita al di fuori dello studio di Uomini e Donne, tra i due è scattato un bacio passionale. Ricordiamo che, nei giorni scorsi, il tronista ha acconsentito nel conoscere nuove corteggiatrici oltre Soraya e Lilli, ma la reazione più eclatante è stata proprio quella della vecchia corteggiatrice convinta di avere ciò un po’ in pugno la situazione.

Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena per Matteo Ranieri

Oggi in studio ci sarà un colpo di scena improvviso che colpirà Matteo Ranieri. Intanto in studio torna Federica Aversano che si è allontanata nei giorni scorsi a causa dell’alta temperatura rilevata prima del suo ingresso in studio, durante i controlli di routine del dating show. Tuttavia, la corteggiatrice riceverà una spiacevole sorpresa: la situazione è radicalmente diversa da come l’aveva lasciata. Da essere l’unica corteggiatrice rimasta per il tronista ex di Sophie Codegoni, si è trovata a competere con Valeria e Denise.

Quello che trova davanti ai suoi occhi, non piacerà affatto a Federica che potrebbe prendere una decisione drastica -come già accaduto in passato- e lasciare definitivamente il dating show.