“Hanno un accordo”: è caos a Uomini e Donne. Arriva l’espulsione?

Infuria di nuovo la polemica a Uomini e Donne: due protagonisti del Trono Over si sono messi d’accordo per creare delle dinamiche finte? Ecco perchè ancora una volts è scoppiato il caos nello studio di Canale 5.

Molti ammiratori di Maria De Filippi e del suo storico programma Uomini e Donne si sono più volte lamentati del cambiamento che il dating-show ha avuto in questi ultimi anni. Se inizialmente sembrava essere tutto basato su veri sentimenti e su persone comuni, adesso gran parte dei partecipanti cercano di guadagnare con le sponsorizzazioni sul web.

In particolare, la lunga permanenza negli studi Mediaset di Ida Platano o Gemma Galgani ha fatto sospettare a più di uno spettatore che le due dame, volutamente, respingessero i cavalieri. Lo scopo sarebbe chiaro: continuare a frequentare il programma e guadagnare visibilità per lavorare in ambito pubblicitario, sia sul web che negli eventi.

Uomini e Donne, se c’è l’accordo scatta l’espulsione

Non c’è da stupirsi se, quando Elena Scielzo è andata al centro dello studio è scoppiato il caos a Uomini e Donne. Gli opinionisti sono stati i primi a scagliarsi contro alla dama, che improvvisamente avrebbe chiesto il numero di telefono a Stefano. Come mai ha aspettato mesi per fare questo passo? I due, effettivamente, non sembrerebbero in sintonia.

Gianni Sperti ha anche insinuato che Elena sia stata vista in giro per Napoli con un uomo, che lei ha definito un amico. Si è quindi introdotto nella discussione anche Biagio Di Maro, per cui gli opinionisti non hanno mai speso parole lusinghiere. Lui ha ribadito di aver dato il suo cuore ad Elena, e che ci teneva a lei.

Le contraddizioni di Elena: perchè ha respinto Maurizio?

Gianni Sperti, però, ha cercato di andare a fondo, chiedendo ad Elena come mai avesse subito frequentato Biagio, mentre con Stefano sembrerebbe essere nata un’intesa dal nulla. L’insinuazione è chiara: è possibile che la dama stia creando delle dinamiche per rimanere nel mondo della Tv? Lei ha tagliato corto dicendo che le piace “l’uomo scugnizzo“.

Il suo compagno ideale, quindi, deve saper anche far divertire la sua donna, avere un bel carattere. Lo studio di Uomini e Donne è letteralmente esploso quando ad Elena è stato presentato Maurizio. Lei ha rifiutato di frequentarlo perchè stava conoscendo Stefano. La contraddizione è stata evidente: poco prima stava discutendo di avere più frequentazioni.

Ecco un breve spezzone video del lungo attacco di Gianni Sperti a Elena: