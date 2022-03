Tommaso Zorzi, che indiscrezione: c’è il nome del programma che condurrà

Tommaso Zorzi tornerà presto sul piccolo schermo. L’indiscrezione ha mandato in visibilio i suoi fan.

Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del GF Vip, opinionista de L’isola dei famosi e conduttore di Drag Race Italia, stando a quanto riportato da Giuseppe Candela, firma di Dagospia, avrebbe firmato un nuovo contratto con Discovery.

L’influencer secondo tale indiscrezione dovrà condurre un nuovo “reality dedicato al mondo della sartoria”. “Tommaso Zorzi continua il suo percorso di collaborazione con il gruppo Discovery”. – si legge su Dagospia – “L’azienda ha annunciato la seconda stagione di Drag Race Italia, l’influencer si concederà il bis. Stando alle nostre fonti il vincitore del Grande Fratello Vip dovrebbe essere impegnato in un altro progetto realizzato dal gruppo guidato da Laura Carafoli. L’azienda gli avrebbe offerto la conduzione di un reality dedicato al mondo della sartoria”.

Tommaso Zorzi, l’indiscrezione manda in visibilio i fan: presto in televisione

Ovviamente non si tratta di un “reality dedicato al mondo della sartoria” ma di Project Runway, talent show statunitense trasmesso su Bravo e Lifetime condotto da Heidi Klum. In Italia è andato in onda in prima visione sul canale satellitare Sky Uno e dal maggio 2010 in replica sul canale del digitale terrestre Cielo. A febbraio 2014 è andata in onda sul canale satellitare Fox Life (canale 113 di Sky) la prima versione italiana di Project Runway, prodotta da Fremantle per Fox Channels Italy. A condurre la versione italiana è stata Eva Herzigová, mentre la giuria era composta da Alberta Ferretti e Tomaso Trussardi.

Tommaso Zorzi dunque condurrà, sempre secondo Dagospia, la nuova edizione di Project Runway Italia. In Italia il programma è in stand-by dal 2014 e se gli autori hanno deciso di rimettere in moto questo progetto e affidarlo alle mani esperte del vincitore del GF Vip 5, un motivo ci sarà. Forse è giunto il momento di interrompere la monotonia dei soliti show televisivi.