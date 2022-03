Serena Bortone, decisione definitiva della Rai: l’annuncio ufficiale

Spunta la decisione definitiva della Rai sul futuro di Serena Bortone. Andiamo a vedere l’annuncio ufficiale del servizio pubblico.

La Rai continua a lavorare per organizzare al meglio il palinsesto televisivo per la stagione 2022/2023. È tempo di decisione per il servizio pubblico, che ha deciso anche quali saranno le sorti di Serena Bortone: andiamo a vedere l’annuncio ufficiale.

Serena Bortone in questi anni è stato uno dei volti più noti in Rai con il suo ‘Oggi è un altro giorno‘. Il talk show di Rai Uno va in onda nella fascia pomeridiana feriale dalle 14 alle 15.55, una zona televisiva che di certo non può essere definita semplice. Soprattutto se il confronto della rete ammiraglia arriva con colossi Mediaset come ‘Beautiful’ e Maria De Filippi con Uomini e Donne. Nonostante i due ostacoli con cui confrontarsi, in questi anni la Bortone è riuscita a ritagliarsi una bella fetta di pubblico tanto da meritarsi la riconferma. Proprio sulla conferma la giornalista ha rilasciato un’intervista a FQ Magazine.

Infatti Serena ha confermato la nuova stagione di Oggi è un altro giorno esclamando: “Sì. Vedremo cosa inventarci. Un po’ la realtà ci detta l’agenda. Un po’ dovremo sempre cambiare. È l’unica chiave“. I risultati della trasmissione non sono stati stupefacenti, ma ampiamente soddisfacenti anche guardando la concorrenza. In merito la Bortone ha confermato: “Non ho mai pensato ‘adesso arrivo su Raiuno e faccio il 15%’, anche perché sapevo che il più alto share prima di me era il 12,5%. Share che comunque abbiamo centrato come media della nostra prima stagione“.

Dopo una partenza a rilento, Serena Bortone è riuscita a ritagliarsi un’ampia fetta di pubblico, nonostante la collocazione ostica della sua trasmissione. Parlando della sua trasmissione la conduttrice ha confermato che autori e produzione hanno sperimentato parecchio, prima di trovare la chiave. Una volta trovata la strada giusta, gli ascolti si sono consolidati con la presentatrice che ha affermato: “Vedevamo che il pubblico aumentava, lo scorso giugno l’ultima puntata ha fatto il 16,40 di share. Abbiamo capito che c’era un mare dove potevamo navigare“.

Nel corso della sua intervista a FQ Magazine, Serena Bortone ha dedicato anche un ampio spazio al versante personale. Infatti la conduttrice è molto riservata e ben lontana da chi pubblica due o tre post al giorno sulla sua vita privata. Su una eventuale storia d’amore, Serena ha voluto scherzare affermando: “Ma no, macché storia d’amore… Io sono una melomane e… Perché poi alla fine, ma che ve devo racconta’? Quando mi ‘accaso’ ve lo dico, come si fa in famiglia, vi racconto solo le cose importanti“. Inoltre Serena ha concluso affermando che a 51 anni non si è ancora accasata ed al momento è troppo affezionata alla sua indipendenza.