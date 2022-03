Rischio blocco importazioni di gas: la risposte Ue contro il caro bollette

Difesa ed energia sono diventati due temi importanti da affrontare per l’Europa, da quando è cominciato il conflitto tra Russia ed Ucraina. Bruxelles è all’opera per trovare un modo per risolvere il rischio che Mosca blocchi le importazioni e starebbe valutando l’ipotesi di un Eurobond europeo. Si tratta di un’obbligazione, ovvero un prestito di guerra. Il progetto dovrebbe essere presentato nel prossimo summit tra i capi di Stato che avrà luogo a Versailles il 10 e l’11 marzo. L’obiettivo è raccogliere liquidità per finanziare programmi di difesa ed energia.

L’indiscrezione è stata pubblicata dall’agenzia di stampa Bloomerg ed ha fatto rialzare le Borse europee. Bruxelles potrebbe emettere debito per pagare le infrastrutture energetiche e i sistemi di difesa. La Commissione europea ha smentito la notizia, ma sull’Eurobond, gli Stati sarebbero divisi.

La posizione di alcuni Stati

“La Commissione non ha in programma l’emissione di Eurobond”, ha affermato il vicepresidente olandese Frans Timmermans, “forse a livello di qualche Stato Ue, ma non la commissione”.

“Dovremo creare nuovi strumenti o fondi comuni”, ha invece dichiarato il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni in un’intervista. Sul rischio di stagflazione, “possiamo affrontare il rischio se investiamo pesantemente in energia e difesa e restiamo uniti. Abbiamo bisogno di una politica di crescita in tempo di guerra”. D’accordo con Gentiloni anche il ministro delle Finanze slovacco Igor Matovic, che ha anche ipotizzato l’emissione di Eurobond per finanziare le spese militari comuni. Al termine del summit tra i 27 Stati membri si avranno più certezze.

Secondo l’agenzia di stampa Bloomerg sarebbe ancora da decidere l’importo e la struttura dell’operazione. Ma stando alle indiscrezioni, la struttura del finanziamento potrebbe essere simile al programma Sure, nato per finanziare il sostegno all’occupazione post pandemia. Il piano prevede un finanziamento di 100 miliardi di euro in prestiti a condizioni favorevoli.