Regina Elisabetta senza parole: clamoroso sgarbo del principe Harry!

Il principe Harry spiazza tutti con il suo ultimo gesto. Anche sua nonna, la Regina Elisabetta, non se lo aspettava.

Ieri è stata la festa della donna. L’8 marzo si festeggia anche in Inghilterra e così il Principe Harry, che vive a Los Angeles dopo la Megxit, ha voluto fare una dedica speciale alle donne della sua vita.

Attraverso il profilo Instagram della fondazione Archewell, il duca di Sussex ha infatti pubblicato alcuni scatti dolcissimi della sua vita passata e presente con le figure femminili più importanti del suo percorso di vita. Nel primo scatto lo vediamo insieme a Lady Diana in quello che sembra essere un parco, in atteggiamenti affettuosi e abbigliamento casual. Nel secondo ci sono Meghan Markle e la madre Doria abbracciate, felici e sorridenti. Della Regina Elisabetta però nemmeno l’ombra. In molti non hanno apprezzato il gesto del principe, ma gli stessi si sono chiesti il motivo per cui abbia dimenticato di rendere omaggio a sua nonna.

Nostradamus, la profezia sulla Regina Elisabetta e il futuro della monarchia

Secondo Nostradamus la Regina Elisabetta sarebbe l’ultima monarca inglese e alla sua scomparsa, nessuno – né Carlo né William – prenderanno il suo posto sul trono. Nella Centuria 8 quartina 97 si legge: “Ai confini di VAR Pompotans cambierà, presso la riva i tre bei bambini nasceranno, rovina al popolo per età in competizione, il regno in paese cambierà e più crescer si vedrà”.

Traducendo la profezia in modo più moderno, Nostradamus parla della nascita di tre bambini poco dopo la fine della guerra che non faranno più crescere il paese. I bambini a cui allude sarebbero William, Harry e Beatrice – nati poco dopo la fine della guerra nelle Falkland – che porterebbero il regno britannico in una nuova era, senza monarchia.

La Megxit e le ultimissime rivelazioni della Markle, compreso tutte le accuse al duca di York ecc, fanno presagire la fine del regno di Elisabetta II. Però è bene ricordare che il fascino di Nostradamus e delle sue profezie risiede anche nel fatto che sono talmente criptiche da poter essere interpretate molto liberamente.