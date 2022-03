Putin minaccia di tagliare il gas: cosa cambia per l’Italia

L'Italia, solo l'anno scorso, ha importato dalla Russia più di 28 miliardi di metri cubi di gas, ovvero circa il 40% del fabbisogno totale. In mancanza del gas russo, si potrebbe sopperire rivolgendosi all'Algeria, al Qatar e alla Libia.

La Russia minaccia di chiudere il gas. Dopo lo stop del gasdotto Nord Stream 2, Mosca sta valutando di prendere una decisione analoga, imponendo il blocco del Nord Stream 1.

Il gas naturale copre oltre il 40% dei consumi interni italiani e quasi tutto viene importato. La produzione nazionale è meno del 4%. Il gas serve per produrre elettricità e un quinto viene usato dalle industrie. Si calcola che nel nostro Paese, 17,5 milioni di abitazioni su 25,5 utilizzi il gas per il riscaldamento.

Cosa succede se si blocca il gas russo

Secondo uno studio della Fondazione Eni-Enrico Mattei, c’è il forte rischio che si assista a un razionamento, cioè blackout della corrente elettrica o tagli alle erogazioni di gas. Questo accadrebbe perché, anche con tutte le contromisure, mancherebbero tra gli 8,9 e 10,5 miliardi di metri cubi di gas rispetto ai consumi annui normali.

Come potrebbe essere sostituito il gas russo

L’Italia, solo l’anno scorso, ha importato dalla Russia più di 28 miliardi di metri cubi di gas, ovvero circa il 40% del fabbisogno totale. In mancanza del gas russo, si potrebbe sopperire rivolgendosi all’Algeria, al Qatar e alla Libia. Il Governo pensa anche di aumentare la produzione e lo stoccaggio, ma c’è bisogno di alcuni mesi per organizzarsi in questo senso.

Nel frattempo si pensa anche al carbone. Potrebbero essere infatti riattivate due centrali destinate alla chiusura e spinte al massimo della produzione altre 5 centrali. Sul tavolo c’è anche l’ipotesi di ricorrere alle fonti rinnovabili, ma c’è bisogno di più tempo.

L’aiuto degli Us

Tra i loro obiettivi, gli Stati Uniti hanno fa tempo quello di diminuire la dipendenza energetica dell’Europa. Sono produttori di gas e puntano di diventare i maggiori esportatori di gas naturale liquefatto entro il 2022. Negli ultimi mesi le esportazioni Usa in Europa sono aumentate, ma anche se continuasse questo trend, resterebbe comunque il problema che le quantità importate non basterebbero a coprire lo stop del gas russo.

I prezzi aumentano: perché?

L‘aumento dei prezzi del gas è cominciato già in estate, spinto dalla ripresa economica conseguita all’allentamento delle misure restrittive della pandemia. I produttori e i distributori hanno preferito vendere per guadagnare, lasciando le riserve meno piene.

Approfittando della situazione poi, questo inverno Gazprom (società russa del gas) ha risparmiato il più possibile sulle forniture in Europa, senza volumi aggiuntivi che avrebbero fatto scendere le quotazioni. Negli ultimi giorni poi, il timore dello stop delle importazioni ha accelerato il rialzo. Il prezzo del gas influenza quello dell’energia elettrica.