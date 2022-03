La protagonista di un amatissima serie tv è diventata mamma. La notizia si è diffusa a macchia d’olio facendo impazzire di gioia i suoi fan.

Esther Acebo protagonista della serie TV ideata da Alex Pina, La Casa di Carta ha è diventata mamma.

L’attrice che nella serie di Netflix veste i panni di Monica Gaztambide e che ha emozionato tutti con la storia d’amore con Denver, ha acquisito una popolarità da vera star del cinema tra il pubblico. Così nel momento in cui Esther Acebo ha annunciato la gravidanza sono arrivati tantissimi commenti di auguri e la notizia ha fatto in poco tempo il giro del mondo. La notizia della gravidanza era stata data a dicembre quando ha svelato su Instagram, a sorpresa, di essere in dolce attesa.

La pancia si vedeva già nella foto postata su Instagram, oggi l’annuncio della nascita della sua prima figlia. La bimba però è venuta al mondo qualche giorno fa, ma non è trapelata la notizia fino a oggi. Esther Acebo è diventata mamma di una femminuccia, alla quale ha dato un nome molto particolare: Sol.

Netflix, attrice di un amatissima serie diventa mamma: fan pazzi di gioia

Per l’attrice 39enne si tratta del primo figlio. Ha pubblicato un post su Instagram: due foto del parto e una, dolcissima, in cui stringe a sé la sua bambina. A corredo si legge il nome della figlia, oltre il fatto che ha vissuto un lungo travaglio. Queste le sue parole: “Tras Las 25 horas más saLvajes de mi vida, salió (el) Sol”. “Dopo le 25 ore più selvagge della mia vita, è spuntato il sole”.

Ha messo l’articolo “el” tra parentesi per creare un gioco in realtà: senza l’articolo diventa “è spuntata Sole”, riferendosi alla bimba; con l’articolo invece diventa “è spuntato il sole”, nella sua vita. Un tocco che rende poetica la sua nascita. Il testo prosegue così: “Grazie per aver osato vivere questa vita con me, piccola”.

Infine ha ringraziato tutte le persone che hanno vissuto con lei quei momenti e che l’hanno aiutata. Ma non tralascia i suoi fan che nel periodo della gravidanza, l’hanno supportata e inondata di messaggi dolcissimi.