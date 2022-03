Leopoli, il racconto di Mario a iNews24: “Partito da Pescara, aiuto gli ucraini a salvarsi dalle bombe”

Da Pescara verso la Polonia, per raggiungere il confine ucraino. È cominciato circa una settimana fa il viaggio di Mario Ferri, trentaquattro anni, che a sue spese ha acquistato medicinali e beni di prima necessità da donare a chi scappa dai bombardamenti russi in Ucraina. Avrebbe dovuto restare in Polonia solo alcuni giorni, ma poi ha deciso di non tornare in Italia e continuare a dare supporto agli sfollati.

Il suo ruolo è dare un passaggio ai cittadini ucraini che vogliono andare via per scappare dalle bombe. “All’inizio sono partito per fare delle donazioni, poi ho incontrato sui social un amico ucraino e ho deciso di restare qui”.

Così si è spostato a Leopoli, la città-rifugio in Ucraina per chi scappa dalla guerra. Prima ha affittato un’auto per accompagnare le persone verso la salvezza, ma in pochi giorni non è bastata: “Insieme a un amico abbiamo affittato un pullman”, racconta. Nel momento in cui iNews24 l’ha contattato, Mario stava trasportando in bus 60 persone fuori dai confini ucraini. “Qui succede di tutto”, racconta.

La catena di solidarietà sui social

Il trentaquattrenne sta documentando quotidianamente la sua missione su Instagram e proprio grazie ai social “stanno arrivando moltissime donazioni alle associazioni ucraine con le quali collaboro”, ma anche tantissimi messaggi e telefonate da parte di persone che vivono in Italia e gli chiedono di aiutare i loro familiari in Ucraina: “Mi scrivono in tantissimi”.

Mario ha deciso di partire “per dare una mano. Penso che chiunque, come può, dovrebbe aiutare queste persone. In una situazione del genere è impossibile non essere solidali”. E adesso non sa più quando tornerà in Italia: “Resterò qui a Leopoli fintanto che servirà il mio aiuto. Non ho una scadenza. Ad un certo punto potrei finire le forze perché non si dorme mai. Ma di fronte alle richieste di aiuto – ha raccontato – è impossibile dire di no. Cosa puoi rispondere a una persona che ti chiama dall’Italia chiedendoti di portare fuori dall’Ucraina la madre di settant’anni?”.

Il viaggio con una madre e un bimbo di nove mesi

Ma, ha spiegato Mario, “la storia più incredibile è quella di una famiglia di Kharkiv. Il padre, commercialista di professione, sta combattendo contro l’armata russa per difendere l’Ucraina e mi ha affidato la moglie e suo figlio di nove mesi. Li ho portati a Varsavia a casa di una loro amica. Durante il viaggio siamo diventati amici e lei mi ha raccontato la storia che stanno vivendo da quando è cominciato il conflitto tra Russia e Ucraina: una storia incredibile. Noi non possiamo renderci conto dei drammi che stanno vivendo queste persone. C’è chi ha perso casa, lavoro, soldi. Intere famiglie si separano perché gli uomini non possono lasciare l’Ucraina”.

“La situazione a Leopoli è tranquilla, mi sposto in luoghi sicuri”

“Come la vivo? Mi sento “fortunato” perché la mia famiglia e io siamo al sicuro e apprezzo quello che ho – ha raccontato ancora il giovane – Ma ho bisogno di aiutare queste persone”.

Tra gli sfollati ci sono anziani, bambini, donne: “Stanno vivendo dei drammi veri e propri. Trasporto anche persone ferite durante i combattimenti. C’è chi si è fatto male alla schiena o alla mano”. Questa notte Mario ha dormito nello scompartimento del bus riservato agli autisti. Altre volte è stato ospitato dalle associazioni locali o dalle persone: “Una volta ho riposato a casa di una donna che ha un figlio che sta combattendo contro l’esercito russo”.

“Hai paura?”, gli abbiamo chiesto. E lui ha risposto: “La situazione a Leopoli è tranquilla e mi sposto in luoghi sicuri. La mia vita si svolge qui, nella città dove tutti si stanno rifugiando”.

Tutte le mattine Mario si reca alla stazione dei treni a prendere gli sfollati per accompagnarli in bus fuori dall’Ucraina, in Polonia. Ma la sua opera non si limita a questo: “Quello che si può fare si fa. Ieri ad esempio, abbiamo donato alcuni spara calore in un supermercato che è stato adibito a centro per i profughi. Faceva molto freddo e molti di loro non avevano le giacche”. A Leopoli i cittadini ucraini si sono rifugiati nei capannoni, ma anche nei supermercati: “Qui la vita procede, ma c’è tensione perché questa città ospita milioni di persone” ed è diventata l’ancora di salvezza, il corridoio verso altre città fuori dai confini ucraini.