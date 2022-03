Il Paradiso delle Signore, durissimo colpo: la Rai ci ripensa?

Il Paradiso delle Signore è un programma pilastro per la Rai, ma quando le cose cominciano a vacillare vuol dire che qualcosa non va

Rai costretta a ripensarci? Il Paradiso delle Signore è giunto alla sua sesta stagione subendo, nel tempo, qualche variazione d’orario, ma riscuotendo sempre un discreto successo. Tuttavia, qualcosa è cominciato a vacillare.

Vittorio Conti ed il suo immenso staff de Il Paradiso delle Signore catturano ogni pomeriggio l’attenzione di tantissimi affezionati telespettatori, ma man mano sta lasciando briciole per la strada. Molti di questi, infatti, col tempo hanno cambiato canale ed i risultati si stanno vedendo negli ultimi tempi. Proprio ieri, martedì 8 marzo, in occasione della Festa delle Donne, la fiction di punta di Rai Uno ha raccolto 2.013.000 spettatori con uno share del 17.5%: un numero veramente importante per il pomeriggio, ma che non è abbastanza.

Mediaset, infatti, e Canale 5 in particolare, hanno abbattuto totalmente la concorrenza con due soap opera che da anni vengono trasmesse in TV: Beautiful fa compagnia a 2.518.000 spettatori pari al 16.8% di share ed Una Vita ha convinto 2.383.000 spettatori con il 16.8% di share. Doppiamente battuto, quindi, Il Paradiso delle Signore che deve arrendersi nonostante uno share più alto.

Tutti gli ascolti TV della serata dell’8 marzo

Quella di ieri sera poteva essere una serata storica per l’Inter di Simone Inzaghi scesi in uno degli stadi più belli del mondo, l’Anfield del Liverpool, per tentare di passare gli ottavi di finale di Champions League. Nonostante la vittoria di 1-0 con gol di Lautaro Martinez, i nerazzurri sono stati costretti a far ritorno a Milano con un pugno di mosche ed un nulla di fatto. Nonostante ciò, gli appassionati di calcio che hanno seguito la partita sono stati in 5.121.000 spettatori pari al 21.3% di share facendo vincere la gara d’ascolti di martedì 8 marzo alla Mediaset. Rai Uno, infatti, ha raccolto 2.458.000 spettatori pari all’11.5% di share con il film statunitense del 2018, Una Giusta Causa.

Su Rai 2, invece, Stefano De Martino con Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.606.000 spettatori pari all’8.9% di share; #CartaBianca su Rai Tre ha raccolto davanti al video 953.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, invece, Fuori dal Coro su Rete 4 ha totalizzato 1.052.000 spettatori con il 6.2% di share, mentre Italia 1 con Wonder Woman ha catturato l’attenzione di 1.198.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%.