Guerra Russia-Ucraina: Ue inasprisce le sanzioni. Accordo Mosca-Kiev, corridoi umanitari aperti tutto il giorno. Bombe nel Donbass

La Russia non intende “rovesciare il governo” dell’Ucraina. Così ha affermato la portavoce del ministro degli Esteri russo Maria Zakharova, che ha sottolineato anche i “progressi” nei negoziati con l’Ucraina. L’obiettivo è “porre fine all’insensato spargimento si sangue e alla resistenza delle forze armate ucraine il prima possibile”. Intanto su Telegram, il presidente ucraino ha affermato: “Continuiamo ad evacuare le persone dalla regione di Kiev, oltre 18mila. I partner dell’UCraina saranno responsabili di una catastrofe umanitaria se non introdurranno una No-fly zone”.

Ieri il presidente ucraino Zelensky, in un intervento alla Camera di Comuni di Londra, ha affermato: “Combatterò fino alla fine”. Si è detto anche disponibile a trovare un compromesso con Mosca su Donbass e Crimea.

Oggi è il quattordicesimo giorno della guerra tra Russia e Ucraina. L’esercito russo sta procedendo simultaneamente in tre direzioni, nonostante le difficoltà e i malumori interni.

Trudeau a Zelensky: “Invieremo altre attrezzature militari”

Just spoke with President @ZelenskyyUa. I let him know that Canada will send Ukraine another shipment of highly-specialized military equipment. We discussed sanctions against Russia and humanitarian assistance for Ukraine, too. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 9, 2022

“Ho appena parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli ho fatto sapere che il Canada invierà all’Ucraina un altro carico di attrezzature militati altamente specializzato. Abbiamo anche discusso delle sanzioni contro la Russia e degli aiuti umanitari all’Ucraina”. Così, su Twitter, il premier del Canada Justin Trudeau. “Ho anche chiesto al presidente di rivolgersi al nostro Parlamento. I canadesi sono ispirati dal coraggio e dalla resilienza degli ucraini e dalla leadership del presidente e so che sono desiderosi di ascoltarlo in prima persona”.

Ue: accordo per inasprire le sanzioni a Mosca e Minsk

L’Ue ha trovato un accordo per inasprire le sanzioni a Russia e Bielorussia. Lo riporta l’Ansa. LaPresse aggiunge che riguarderanno il settore marittimo. È già stato deciso il blocco delle esportazioni per beni e tecnologie destinate alla navigazione e alla cantieristica navale.

Il Congresso Usa raggiunge accordo per 13,6 miliardi di dollari per aiutare Ucraina

Il Congresso Usa ha raggiunto un accordo bipartisan per fornire 13,6 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina e agli alleati europei, più altri miliardi per combattere la pandemia, come parte di un disegno di legge più ampio da 1.500 miliardi di dollari per finanziare le agenzie federali nel 2022.

Corridoi umanitari dalle 9 alle 21

Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo sul cessate il fuoco per permettere il proseguimento dei corridoi umanitari. Durerà dalle 9 alle 21 e riguarderà 6 percorsi. Lo ha annunciato la vice prima ministra ucraina Iryna Verechtchouk. Secondo la Tass, i corridoi sono Energodar-Zaporozhzhia, Sumy-Poltava, Mariupol-Zaporozhzhia, Volnovakha-Pokrovsk, Izyum-Lozova, e verso Kiev dagli insediamenti di Vorzel, Bucha, Borodyanka, Irpen e Gostomel.

Cina: “Nato e Usa responsabili del conflitto”

“Sono state le azioni della Nato guidata dagli Stati Uniti che hanno gradualmente spinto fino al conflitto Russia-Ucraina”. A dirlo è il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, commentando le recenti ricostruzioni del New York Times sulla probabile conoscenza dei piani russi da parte di Pechino.

Sulle sanzioni, Lijian ha affermato: “La Cina si oppone fermamente alle sanzioni unilaterali che non si basano sul diritto internazionale. In uno scenario del genere tutti perderanno. Le sanzioni aumenteranno solo le divisioni e lo scontro”.

Accolti in Polonia 1,3 milioni di profughi

Secondo la Guardia di Frontiera polacca, sono almeno 1,33 milioni i profughi che scappando dalla guerra hanno raggiunto la Polonia.

La Bbc riprende le trasmissioni a Mosca

“Dopo aver considerato le conseguenze di una mancata informazione, abbiamo deciso di riprendere i reportage in lingua inglese”. In un annuncio ufficiale, la Bbc fa sapere di aver ripreso le trasmissioni da Mosca, sospese dalla nuova legge russa che ha criminalizzato le informazioni considerate false. “Riporteremo le storie con indipendenza e imparzialità, secondo i nostri rigorosi standard”.

Telefonata Draghi-Macron in vista del vertice Ue

In vista del Consiglio europeo informale previsto per domani e dopodomani a Parigi, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha avuto una conversazione al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha reso noto Palazzo Chigi, spiegando che nel corso del colloquio “sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina e le sue conseguenze sull’economia europea”.

Dombrovskis (Ue): “Sanzioni non aiuteranno le economie europee”

“Indubbiamente questi eventi drammatici, anche con le sanzioni contro la Russia e le controsanzioni russe, non aiuteranno le economie europee”. Così il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis durante la plenaria al Parlamento europeo. “Vedremo più pressione sui prezzi delle derrate alimentari, sull’energia, sulla nostra economia generale. Certo, la nostra valutazione è che ci sarà un impatto forte, ma è un prezzo che vale la pena pagare per difendere la pace e la libertà”.

Borsa: il rublo perde ancora

Il rublo scivola ulteriormente dopo un altro taglio di rating sovrano russo da parte di Fitch nella seduta della riapertura del mercato valutario locale. Il cambio tra dollaro e rublo sale dell’8% ed arriva a 113,9 rispetto a venerdì. Sulle piattaforme internazionali la moneta russa tratta a 127 per 1 dollaro e a 140 per 1 euro.

Bombardamenti su Severodonetsk: 10 morti

Almeno 10 persone sono morte in seguito ai bombardamenti sulla città ucraina di Severodonetsk, nella parte orientale del Paese, nella provincia di Lugansk Oblast, nel Donbass. Ne dà notizia il responsabile della regione di Lugansk, Serguii Gaidai, in un comunicato su Telegram, ma non precisa se si sia trattato di un bombardamento aereo o di un attacco a colpi di artiglieria. Galdai spiega che i russi hanno “aperto il fuoco” su case ed edifici.

Russia prepara le sanzioni contro l’Occidente

La Russia ha annunciato sanzioni rapide ed efficaci nelle aree più sensibili dell’Occidente. “LA reazione della Russia sarà veloce e ponderata”, ha avvertito il direttore del Dipartimento per la cooperazione economica del Ministero degli Esteri Dmytry Birichevsky, citato dall’agenzia RIA. Il ministero degli esteri russo ha anche sottolineato che le sanzioni da parte degli Us e dell’Europa sull’aviazione hanno messo a rischio la sicurezza dei passeggeri russi.

Anche Lapo Elkann prende le distanze da Putin

Italian Independent Group ha deciso “su precisa indicazione del presidente Lapo Elkann, in segno di piena e totale solidarietà con il popolo ucraino, di sospendere con decorrenza immediata la distribuzione dei propri brand Italia Independent, LAps, CR7 eyewear e Hublot nel territorio della RUssia”. Lo rende noto la società in un comunicato ufficiale. “La decisione di sospendere qualsiasi relazione commerciale con la Russia deriva dal volere dare concretezza alla vicinanza, mia personale e di Italia Independent, al popolo ucraino”, afferma Lapo Elkann, aggiungendo che “con Fondazione LAPS mi sono già attivato per fornire assistenza e supporto ai rifugiati costretti per via del conflitto ad abbandonare il proprio Paese. Spero, dal profondo che cuore, che possa ritornare la pace”.

5mila civili evacuati da Sumy

La situazione militare

Il ministero della Difesa britannico ha pubblicato la situazione sul campo ucraino, basandosi sulle informazioni dell’intelligence.

Ci sono, si legge su Twitter, combattimenti a Nordovest di Kiev, ma i russi non sono riusciti a compiere, finora, avanzamenti significativi verso la capitale. Le città di Kharkiv, Chernihiv, Smy e Mariupol restano circondate e sono sottoposte ai bombardamenti pesanti. Le difese aeree ucraine hanno avuto “un notevole successo”, sull’aviazione russa, “probabilmente negandole il controllo dei cieli“.

Confermato incontro tra Lavrov e Kuleba

I ministri degli Esteri russo e ucraino si incontreranno in Turchia, ad Antalya, a margine di un forum diplomatico.

Attacco aereo a Vinnytsia

Forti esplosioni si sono udite a Vinnytsia, città al centro dell’Ucraina.

I combattenti volontari stranieri potranno ottenere la cittadinanza ucraina

I volontari stranieri potranno ottenere la cittadinanza ucraina se lo desiderano. Così ha affermato il vice primo ministro dell’Interno Yevhen Yenin. Dal 6 marzo 20mila volontari stranieri si sono uniti all’esercito ucraino contro la Russia.

Giappone invia giubbotti antiproiettile ed elmetti a Ucraina

Sirene antiaereo a Zhytomyr Vasylkiv e Kiev

Crisi petrolio: Arabia Saudita ed Emirati non rispondono a Biden

I leader dell’Arabia Saudita ed Emirati non hanno risposto alla richiesta di un colloquio telefonico con Biden mirata a trovare una coalizione internazionale per sostenere Kiev e frenare i prezzi del petrolio. Lo scrive il Wall Street Journal. I leader sono delusi dal debole supporto degli Us nella guerra in Yemen e preoccupati per l’accordo nucleare iraniano. Secondo il giornale, Salman (principe saudita) vorrebbe l’immunità legale negli Usa dove ha varie cause pendenti, tra cui quella per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.

La Russia annuncia: abbiamo il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhya

La centrale nucleare di Zaporizhzhya è sotto il pieno controllo della Russia. A riferirlo, la Guardia Nazionale di Mosca. Circa 240 militari ucraini avrebbero deposto le armi “per tornare a casa”. Le attività della centrale proseguono regolarmente.

Intelligence Usa: Putin pensa di non poter perdere questa guerra

“Valutiamo che Putin si senza afflitto dal fatto che l’Occidente non gli concede l’appropriata deferenza e percepisca questa come una guerra che non può permettersi di perdere”. Così la direttrice della National Intelligence Avril Haines al Congresso: “Pensiamo che sia improbabile che Putin sia frenato dagli ostacoli incontrati finora e possa invece intensificare, raddoppiare gli sforzi per ottenere il disarmo ucraino, la neutralità e impedire un’ulteriore integrazione con Usa e Nato se sono riesce con un negoziato diplomatico”.