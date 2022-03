Giorgia Soleri, drammatica confessione: “L’ho scoperto a 16 anni”

Giulia Soleri ha lasciato tutti senza parole con il suo discorso.

Ieri sera, in occasione della festa della donna, il late show condotto da Andrea Delogu, Tonica, si è aperto con un monologo di Giorgia Soleri, influencer, attivista e fidanzata del frontman dei Maneskin, Damiano.

Da tempo lei soffre di una malattia che colpisce una donna su sette e ieri ha deciso di rendere pubblica la sua privacy per chiedere a gran voce un diritto, “un riconoscimento sociale, politico, medico ed economico di una malattia ancora sottovalutata ma estremamente invalidante”.

“L’anno in cui ho iniziato a stare male è stato quello in cui ho iniziato a lavorare, l’anno del primo tatuaggio, l’anno della scoperta del sesso. Avevo 16 anni. Da allora sono sempre stata accompagnata dal dolore come un’ombra. Mangiavo, andavo a scuola, andavo a letto con il dolore e il più delle volte non dormivo per il dolore. E’ stato il mio compagno più devoto, silenzioso ma sempre presente, ossessivo e possessivo, tanto da allontanare tutto e tutti come nella più classica delle relazioni tossiche”.

Giorgia Soleri e la confessione che ha lasciato tutti senza parole: “L’ho scoperto a 16 anni”

La 26enne ha così svelato il dietro le quinte della sua vita, spiegando di essere arrivata addirittura ad avere pensieri estremi, perchè per lei quella non era vita. “Mi sono sentita dire di tutto, che ero pazza, che mi inventavo i sintomi. Sono arrivata a crederci e considerare quel dolore parte di me. Giorgia e il dolore, una cosa sola. Passavo le notti cercando di espellere un goccio di urina intriso di sangue che mi lacerava fino allo stomaco con le viscere in fiamme. Andavo a letto stremata, sperando di non svegliarmi al mattino perché quella non era vita. Non so più nemmeno quante cose ho perso per colpa del mio dolore”.

Dopo essere stata ricoverata in diversi ospedali, dopo decine di visite con specialisti, dopo otto lunghi anni è stato dato un nome alla sua malattia: vulvodinia. La vulvodinia è reale, spiega, e una volta scoperta può arrivare anche una terapia. “Un mostro, quando lo guardi in faccia, fa meno paura”.

La fidanzata di Damiano dei Maneskin ha poi concluso il suo monologo chiedendo a gran voce un diritto, quello di esserle riconosciuta la malattia come reale e invalidante. “Rinuncio la privacy per chiedere a gran voce un diritto, un riconoscimento sociale, politico, medico ed economico di una malattia ancora sottovalutata ma estremamente invalidante”.