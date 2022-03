GF Vip 7, la concorrente di quest’anno sarà opinionista: c’è l’annuncio

Manca ormai poco alla fine del GF Vip 6, e già si parla del prossimo GF Vip 7: numerose indiscrezioni riferiscono che un’amatissima concorrente è candidata a rivestire i panni della commentatrice. Ecco chi è.

Katia Ricciarelli si è fatta spesso notare per i suoi modi molto scontrosi in tutti i reality a cui ha partecipato. In più occasioni il suo comportamento ha innescato la rivolta degli spettatori di Canale 5, che ne hanno chiesto a gran voce l’espulsione. In realtà, la cantante lirica è uscita dal programma perchè eliminata al televoto con Nathalie Caldonazzo.

Come riporta notizie.it, Katia Ricciarelli ha invece rivendicato di essere uscita dal programma quando ha deciso lei di farlo. È sicura che quest’anno vincerà il peggior concorrente del reality show. Ha inoltre confermato di avere una pessima opinione riguardo le principessine: “Sono solo preoccupate della loro immagine“.

Katia Ricciarelli senza freni: la stoccata a Manila

Katia Ricciarelli non risparmia commenti neanche per Manila, con cui sostiene che ci sarebbe potuto essere un confronto da adulte. Miriana, invece, non le avrebbe portato il rispetto che sente di meritare. Rivendica dunque di aver lasciato la casa del GF Vip proprio quando il gioco si stava incattivendo: “Troppa esteriorità e poca interiorità”.