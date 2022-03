GF Vip 6, il cachet dei concorrenti: il più basso è già in finale!

Due puntate separano i concorrenti dalla finale del GF Vip 6, giovedì 10 e lunedì 14, ma quanto hanno guadagnato per tutto questo tempo?

Quanto guadagnano i vipponi per essere spiati 24 ore su 24 dal GF Vip 6 e messi in onda? Ognuno di loro ha firmato un contratto che prevede un cachet niente male, tranne per qualcuno che si è lamentato.

Un gruppo affiatato, forse non quanto quello dell’anno scorso, ma che comunque ha regalato veramente tanta narrazione al pubblico da casa ed anche al GF Vip 6 che ci ha marciato sopra. I vipponi di quest’anno saranno ricordati come quelli che hanno partecipato alla più longeva edizione del reality show che terminerà lunedì 14 marzo con un giorno in più rispetto a quello in cui ha vinto Tommaso Zorzi.

Per ora, in finale, manca un solo concorrente perché ci sono già Delia Duran, Davide Silvestri e Lulù Selassié. Tutto si deciderà domani, con la puntata di giovedì 10 marzo, in cui verrà decretato il quarto finalista che accederà alla puntata della settimana prossima: tra loro c’è già chi ha il cachet più basso di tutti.

GF Vip 6, cachet da capogiro e non: le Principesse Selassié guadagnano meno di tutti

Si sono presentate in abiti molto appariscenti, si sono fatte valere, Clarissa è uscita prima delle sue due sorelle, ma tutte hanno costruito qualcosa all’interno della Casa che si sono poi portate fuori. Tuttavia, il cachet sembrerebbe essere quello più basso per le tre Principesse etiopi, così come ha lamentato Lulù con Manila Nazzaro. La fidanzata di Manuel Bortuzzo, infatti, così come si evince dai rumor del web, con le sorelle guadagnano 5mila euro ciascuna per ogni settimana di permanenza nel reality show. È soprattutto per questo e perché non ha ‘guadagnato abbastanza’ che Lulù punta al montepremi di 100mila euro del GF Vip. Manila ha fatto notare una giusta considerazione alla Principessa Etiope: che la partecipazione sua e di sua sorella non è paragonabile ad altre che contano un’esperienza ventennale in TV.

Stando a vecchie indiscrezioni, il cachet più ricco è quello di Katia Ricciarelli e Raffaella Fico che avrebbero guadagnato 15mila euro a settimana.