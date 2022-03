GF Vip 6, Biagio vuota il sacco: nuova bordata a Miriana Trevisan

Biagio D’anelli è tornato a fare nuove rivelazioni riguardo quella che sembrerebbe essere la repentina fine della sua relazione con Miriana. Ecco cosa ha raccontato e tutte le ultime indiscrezioni riguardo la vicenda.

Nel corso di questo GF Vip 6 sono nate diverse coppie. Miriana ha avuto un’iniziale sbandata per Nicola Pisu, che è stato eliminato al televoto proprio dopo alcune frasi molto forti rivolte alla showgirl. Subito dopo, sembrava aver trovato l’amore con Biagio D’Anelli. I due sono inizialmente diventati inseparabili, fino a che lui ha fatto un gesto clamoroso.

Biagio ha lasciato in diretta dalla casa del Grande Fratello la sua fidanzata, che vive in Germania. Da quando era stato eliminato dal reality aveva spiegato di aver inciso un brano per lei, ed ha continuato a ricordare la sua “brutta” con continui messaggi sui social. Quando Miriana ha perso al televoto con Davide, nessuno si aspettava il triste epilogo.

GF Vip 6, fra Biagio e Miriana è davvero finita?

Quando Miriana è stata eliminata, ha trovato Biagio ad aspettarla negli studi Mediaset. Qualcosa, però, non è andato come ci si aspettava. A raccontarlo è l’opinionista, che è stato ospite di Pomeriggio Cinque. Lui avrebbe raggiunto la sua “brutta” dietro le quinte del GF Vip 6, e l’avrebbe trovata intenta a cercare di ricordare il codice pin del suo cellulare.

Per questo motivo, Miriana avrebbe chiesto a Biagio di lasciare il suo numero di telefono all’agente. L’opinionista ha raccontato a Barbara D’Urso di aver indicato in quale albergo stava andando a passare la notte ed il suo numero di telefono, ma lei non lo avrebbe mai richiamato. Sembrerebbe dunque che i contatti fra i due siano completamente interrotti.

I possibili retroscena: lui avrebbe finto tutto e lei lo ha scoperto?

Secondo numerose indiscrezioni, dietro il repentino cambio di idea di Miriana ci sarebbe stata una persona molto vicino a lei che le avrebbe rivelato qualcosa. In effetti, Emanuela Tittocchia, aveva già provato a mettere in guarda l’ex ragazza di Non è la Rai. In quanto ex fidanzata di Biagio, la Tittocchia aveva suggerito alla Trevisan di stare attenta a Biagio.

Potrebbe però esserci anche qualcos’altro. Biagio aveva smesso di seguire gli account social di Miriana a causa di presunte incomprensioni con chi le gestiva il profilo. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, che avrebbe litigato con Biagio, ha rivelato che l’opinionista avrebbe architettato una finta storia d’amore prima di entrare nel GF Vip per tornare popolare. Sembrerebbe infatti che si stia ancora sentendo con la fidanzata tedesca.