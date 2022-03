Detto Fatto, incredibile: l’ex GF Vip irrompe in studio correndo

La puntata di Detto Fatto del 9 marzo è stata piuttosto movimentata, soprattutto a causa di quanto fatto da un’ospite in studio, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco come ha reagito la conduttrice Bianca Guaccero.

Durante la puntata del 9 marzo di Detto Fatto, la rubrica Che fine hanno fatto si è aperta subito in modo molto insolito. Mentre Jonathan Kashanian presentava i contenuti ed introduceva il primo personaggio, è arrivata in studio correndo al suo posto Matilde Brandi, che rivestiva il ruolo di commentatrice insieme a Michele Vanossi.

La motivazione della sua assenza è quantomeno strana: doveva andare a prendere il suo lucidalabbra. Mentre Jonathan ha iniziato a prenderla in giro in maniera bonaria, ha iniziato a spiegare che fine ha fatto Marco Columbro: dopo aver avuto un aneurisma, infatti, è completamente scomparso dal mondo della televisione.

Detto Fatto, il 9 marzo Matilde Brandi è incontenibile

Matilde Brandi ha ricordato di aver lavorato insieme a Lorella Cuccarini e Marco Columbro nel programma Scommettiamo Che…?, ed ha confermato che la coppia di conduttori era davvero in sintonia come sembrava. La conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero, si è augurata di poter avere in studio il noto presentatore: sarebbe uno dei suoi sogni.

Mentre Jonathan presentava il secondo personaggio della rubrica Che fine hanno fatto, è andata in onda una scena davvero incredibile. Mentre in studio si ripercorreva la carriera di Alessia Merz e si ricordava che soffiò il posto da protagonista nel film Jolly Blue ad Angelina Jolie, Matilde Brandi ha iniziato ad agitarsi sulla propria sedia.

Cristina Quaranta fa davvero la cameriera oggi? Il video conferma

Quando sono state mostrate le immagini di Alessia Merz sul bancone di Striscia la Notizia come velina insieme a Cristina Quaranta, Jonathan ha voluto fare una digressione. L’ex showgirl bionda farebbe oggi la cameriera in un ristorante di Milano che propone specialità romane. Matilde Brandi è rimasta senza parole ed ha afferrato il cellulare.

Ha detto che voleva chiamare Cristina Quaranta per verificare se fosse vero, ed ha iniziato ha registrare un messaggio vocale su Whatsapp in diretta, nell’incredulità di Bianca Guaccero e dei presenti. Hanno dunque iniziato anche lei a prenderla in giro insieme a Jonathan, soprattutto per il suo tic esagerato al piede.

Ecco una Storia di Instagram che confermerebbe che Cristina Quaranta sarebbe direttrice di sala del ristorante di un ristorante milanese: