Chernobyl, la centrale nucleare “non comunica”: la Russia scollega l’impianto ma Aiea rassicura: “Nessun pericolo”

La notizia che i russi hanno staccato l'impianto dalla rete nazionale aveva suscitato moltissima preoccupazione in tutto il mondo a causa del rischio che non sarebbe stato possibile entrare in azione in caso di un incidente nucleare. Ma l'Agenzia per la sicurezza nazionale ha rassicurato il mondo.

La centrale di Chernoby è “completamente ferma“ a causa dell’offensiva russa. L’accusa arriva da Kiev dopo che ieri l’Aiea aveva fatto sapere di aver “perso il contatto remoto di trasmissione dato con i sistemi di salvaguardia di Chernobyl”.

Secondo gli operatori della centrale, le forze russe avrebbero scollegato l’impianto nucleare dalla rete. “Nessun impatto critico sulla sicurezza”, ha scritto l’Aiea su Twitter, aggiungendo: “Il carico termico della piscina di stoccaggio del combustibile esaurito e il volume dell’acqua di raffreddamento nella centrale nucleare sono sufficienti per un’efficace rimozione del calore senza la necessità di alimentazione elettrica”. Secondo l’Aiea, le condizioni della centrale dismessa fanno sì che “la quantità di carico di combustibile esausto presso la piscina di stoccaggio e il volume dell’acqua di raffreddamento siano sufficienti per un’efficace rimozione del calore senza bisogno di fornitura elettrica”.

L’allarme di Energoatom

A far salire la tensione era stata Energoatom, azienda di Stato ucraina che gestisce le quattro centrali nucleari in Ucraina. Aveva infatti annunciato che Chernobyl era rimasta senza energia, impedendo potenzialmente il raffreddamento del combustibile nucleare esaurito ed aumentando il rischio di rilascio delle sostanze radioattive.

Sempre Energoatom aveva aggiunto: “Il vento può trasferire la nube radioattiva ad altre regioni dell’Ucraina, della Bielorussia, della Russia e dell’Europa”.

Allarmato anche il ministro degli Esteri ucraino

Dopo l’azienda, anche il ministro degli Esteri ucraino si era allarmato: “I generatori diesel di riserva hanno una capacità di 48 ore per alimentare la centrale nucleare di Chernobyl. Successivamente, i sistemi di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito si fermeranno, rendendo imminenti le perdite di radiazioni. La barbara guerra di Putin mette in pericolo l’intera Europa. Bisogna fermarlo immediatamente”.

Perché i russi hanno preso la centrale

Dal canto loro, i russi avevano risposto tramite la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova: “Stiamo prendendo tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza dei siti nucleari in Ucraina”. “Avendo un’industria nucleare sviluppata, la Russia è pienamente consapevole dei potenziali rischi alle infrastrutture nucleari e sta facendo il massimo per assicurare l’adeguata sicurezza degli impianti”.

La Russia ha preso il controllo di alcune centrali nucleari “esclusivamente per evitare che i nazionalisti ucraini e altre formazioni terroristiche così come i mercenari stranieri possano avvantaggiarsi della situazione creatasi nel Paese per organizzare provocazioni nucleari e questi rischi esistono davvero”.