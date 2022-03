Cecilia Rodriguez è sparita: lo strano messaggio di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez, dopo lo sfogo con i fan, è passata dalle parole ai fatti: l’influencer argentina è infatti completamente sparita. Ecco cosa è successo e quale potrebbe essere il reale motivo per cui è scomparsa.

Molte coppie esposte mediaticamente si sono lamentate più volte delle eccessive attenzioni ricevute dai loro ammiratori. Pierpaolo Pretelli si è pubblicamente ribellato alle pressanti richieste dei fan di sapere se la relazione fra lui e Giulia Salemi fosse finita. Ha quindi spiegato che a seguito di un lutto familiare lei si era solo presa una pausa.

Anche Sangiovanni e Giulia Stabile, dopo essersi concessi una copertina insieme su Vanity Fair, hanno richiesto a gran voce di avere più privacy. In questi ultimi giorni, Cecilia Rodriguez è letteralmente esplosa mentre parlava con i suoi followers di Instagram, a cui ha chiesto di considerarla come una persona, non come la fidanzata di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez, perchè è sparita? Gli indizi

Cechu, infatti, era stata assalita da continue richieste sul perchè nelle foto fosse da sola, e non in coppia con il fidanzato. Tutto sembrerebbe essere partito dal fatto che i fan li hanno visti fare delle esperienze separati uno dall’altra e si sono immediatamente preoccupati che la coppia, incontratasi al GF Vip, potesse aver deciso di chiudere la relazione.

Il 9 marzo, i followers di Instagram e Twitter hanno avuto una brutta sorpresa: cercando fra i profili, Cecilia Rodriguez risultava completamente sparita. Bisogna però sottolineare che, probabilmente, l‘influencer non ha cancellato i suoi account social, ma ha preferito sospenderli per prendersi una pausa, proprio come ha fatto in passato Ignazio Moser.

Le motivazioni della scomparsa: c’è della strategia?

Moser aveva sottolineato l’importanza che ha la salute psichica, non solo quella fisica. Ad un certo punto aveva dunque deciso di non essere più attivo sui social media per ritrovare le energie. C’è un indizio che fa però pensare che per la più giovane delle sorelle Rodriguez potrebbe esserci una ragione lavorativa dietro a questo gesto.

Le Iene, infatti, hanno annunciato che si parlerà nel loro show proprio di Cechu, ed hanno mostrato il filmato in cui si sfogava con i fan. Sorge dunque il dubbio che la sospensione degli account social sia una decisione temporanea o relativa ad un progetto di sensibilizzazione: lei, infatti, lavora principalmente come influencer sul web da diversi anni.