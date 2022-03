Cashback, l’alternativa per i risparmiatori esiste: tutto quello che c’è da sapere. Il 2022 è cominciato con tante occasioni interessanti

Più che un addio, solo un arrivederci. Perché tutti i nostalgici del cashback hanno trovato modo di consolarsi in fretta. Ci sono altre occasioni da sfruttare per chi vuole spendere risparmiando, che non è un controsenso.

L’alternativa per i risparmiatori italiani si chiama carta di credito, perché ormai diverse propongono un programma di cashback, in alcuni casi anche molto interessante. Come per la carta di credito Nexi Classic, in arrivo da Crédit Agricole. Prevede un canone annuo pari a 30,99 euro, può essere utilizzata per le spese in Italia e all’estero, anche online.

Il vantaggio è che le spese sono rimborsate parzialmente con buoni Amazon come cashback, per tutte le sottoscrizioni entro il 18 aprile 2022. Il regolamento prevede che utilizzando il codice promozionale ‘AMAZON’ nel form di apertura del conto corrente e impiegando la carta di debito collegata al conto potrete ottenere diversi buoni. In particolare1 Buono Regalo Amazon.it da 25 € spendendo almeno 250 euro entro 60 giorni dall’apertura. O ancora 1 Buono Regalo Amazon.it da 50 € spendendo almeno 500 euro entro 60 giorni dall’apertura. Oppure 1 Buono Regalo Amazon.it da 100 € se si spenderanno almeno 1000 euro entro 60 giorni dall’apertura.

Cashback, l’alternativa per i risparmiatori esiste: tutte le occasioni da non perdere

La seconda opportunità è Gran Cashback 10% BBVA. Sarà possibile ottenere un cashback pari al 10% sui propri acquisti del primo mese, fino a un massimo di 50 euro.

E intanto potrete aprire un conto corrente online a zero spese che permette di inviare bonifici istantanei gratuiti in tutta l’area SEPA e prelievi di contante senza costi, a partire da 100 euro, presso qualsiasi sportello ATM in Italia e nella Zona Euro. Non prevede

costi di apertura e commissioni.

Infine Blu American Express. Consente di ottenere fino all’1% di cashback sui propri acquisti ogni anno ed è gratuita per i primi 12 mesi (passerà a 35 euro l’anno a partire dal secondo anno. Oltre al cashback, la carta prevede programma di rimborso acquisti, assicurazione infortuni viaggi e le prevendite, protezione antifrode e una linea di credito personalizzata con fido fino a 5.000 euro.