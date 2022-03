Beautiful, addio a due protagoniste della soap: fan disperati

Beautiful sta per dire addio a due protagoniste della celebre soap opera? Ecco cosa è successo in questi giorni: i fan si sono subito accorti della mancanza delle due attrici dai festeggiamenti di tutto il cast.

Beautiful ha tagliato un altro incredibile traguardo. La soap opera ha festeggiato i 35 anni dal 23 marzo 1987, quando venne trasmessa la prima puntata negli Stati Uniti. Per l’occasione, tutto il cast si è riunito per festeggiare davanti a due torte che riproducevano appunto il numero 35. Ai fan più attenti, però, non è sfuggito un importante dettaglio.

Nelle foto diffuse da CBS riguardo i festeggiamenti, c’erano due importanti assenze: Heather Tom, che veste i panni di Katie Logan, e Katrina Bowden, che invece interpreta il ruolo di Flo. Le indiscrezioni filtrate riguardo alla loro vita personale sembrerebbero confermare che i loro piani siano lontani da Beautiful, almeno nel prossimo futuro.

Beautiful, addio a Katie e Flo? I loro piani fuori dal set

Da diverso tempo ormai Heather Tom sta cercando di far decollare la sua carriera come regista. Questo, sicuramente, non le permetterà di far parte dei protagonisti di primo piano della telenovela, almeno nel prossimo futuro. L’attrice non ha manifestato intenzione di lasciare il set di Beautiful, e neanche perchè non c’era alla festa dei 35 anni.

Mentre dunque Heather Tom si divide fra il ruolo di regista della serie Tv americana Dinasty, Good Trouble ed il ruolo di attrice in Beautiful, Katrina Bowden si sta dedicando ad una serie di altri progetti. A fine 2021 ha reso noto che è entrata a far parte anche del cast di Dead Wrong, un film drammatico per conto di un’etichetta cinematografica indipendente.

Gli incredibili record della soap opera: 21 matrimoni per la Logan

A marzo, era uscito un altro film di Katrina Bowden girato per un’altra casa cinematografica indie, a tema horror ed incentrato sugli squali. Mentre le due attrici si concedono i loro sfizi professionali senza dunque dare il loro addio alla soap opera, Beautiful continua a macinare record, alcuni dei quali sono davvero molto singolari.

Quest’anno non verranno infatti festeggiati solo i 35 anni dalla nascita della serie Tv creata da CBS, e trasmessa in Italia dal 1990, ma anche i 21 matrimoni di Brooke Logan. Questo il record che il personaggio è riuscito ad ottenere in oltre 9000 puntate registrate. L’attrice ha raccontato di ricordare ancora il primo matrimonio sul set: era in spiaggia con Ridge.