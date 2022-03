Anticipazioni Beautiful, Brooke in coma? A Los Angeles torneranno due personaggi amatissimi

Le anticipazioni di Beautiful svelano di un gradito ritorno a Los Angeles di ben due personaggi amatissimi della soap opera

A Los Angeles torneranno due amati personaggi di Beautiful, ma in che modo? Brooke è al centro del loro ritorno in città e questo lascia pensare che la Logan possa finire in coma: ecco cosa succederà.

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che una puntata sarà uno speciale interamente dedicato a Brooke. Attualmente, la Logan sta vivendo un momento di grande crisi perché Ridge ha scoperto del tradimento con Deacon e Sheila sta riuscendo nel suo intendo di allontanarli. Per di più, gli autori della longeva soap opera hanno già rivelato che presto qualcosa sconvolgerà le dinamiche di Beautiful cambiando per sempre ogni cosa.

Nel frattempo, però, gli stessi autori hanno rivelato che, in occasione del 35° anniversario di Bold and Beautiful, ci sarà uno speciale interamente dedicato ai grandi amori di Brooke Logan che, in questo periodo, è al centro della trama. Come faranno a riportare in scena tutte le fiamme della moglie di Ridge?

Anticipazioni Beautiful, Brooke in coma per rivedere i suoi grandi amori a Los Angeles

L’ipotesi più accreditata, ma quella che crea maggior spavento è che Brooke possa accusare un malessere e finire in coma improvvisamente. Sarebbe così poi possibile portare in scena Winsor Harmon nei panni di Thorne Forrester e Jack Wagner nel ruolo di Nick Marone: è questo l’unico scenario possibile nella mente dei telespettatori affezionati alla longeva soap opera, ma spesso e volentieri gli autori tirano sempre fuori l’asso dalla manica. Nella puntata speciale, inoltre, stando a quanto raccolto da Celebdirtylaundry saranno presenti anche Eric, Bill e Ridge in quello che sembra un viaggio durante lo stato di coma.

Nel frattempo, nelle puntate in corso la Carter è disposta a tutto pur di allontanare definitivamente Brooke e Ridge e la dark lady non scherza mai. Del suo folle piano, al momento, ne è a conoscenza soltanto Thomas che si trova in mezzo a due fuochi e non sa in che senso agire: è possibile che al centro di questo piano ci sia qualcosa che possa ledere alla salute di Brooke che effettivamente finirà in coma.