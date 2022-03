Amici 21, giuria stellare per il serale: 2 provengono direttamente da Sanremo!

Il serale si avvicina, sabato 19 marzo gli allievi scenderanno nello studio Mediaset con un obiettivo diverso: vincere Amici 21

Per vincere Amici 21 c’è da sbaragliare tutta la concorrenza convincendo giudici ed il pubblico da casa. Quest’anno la giuria è composta da due volti noti del Festival di Sanremo ed un ex allievo del talent show.

Squadra che vince non si cambia e chi più di Maria De Filippi ne è consapevole? L’anno scorso Stash dei The Kolors, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino hanno fatto tanto divertire e tanto discutere sia in studio che il pubblico da casa da non poter permettere di cambiare un pacchetto già perfettamente confezionato. L’indiscrezione è arrivata in primis da Giuseppe Candela di Dagospia, nei giorni scorsi, poi confermata da DavideMaggio.it e adesso si attende soltanto l’ufficialità.

Nei giorni scorsi, tuttavia, si era diffusa voce di una giuria completamente diversa con sempre Stefano De Martino, ma accompagnato da due volti femminili: Giorgia -corteggiata a lungo da Maria De Filippi- e Giulia Michelini che è spesso stata ospite del talent show. In più, ci sarebbe dovuta essere Belén Rodríguez come ospite fisso che, a questo punto, non è certo ci sarà.

Amici 21, le novità per il serale in partenza sabato 19 marzo

Nel corso della puntata del daytime di ieri, martedì 8 marzo, si è assistito ai festeggiamenti dei ragazzi per il raggiungimento del serale tutti insieme: sono passati in 18 alla fase finale del programma, anziché 14 come precedentemente stabilito. Tuttavia, questo non rappresenta una vittoria perché è già stato svelato che nella prima puntata saranno fatti fuori in 3. Anche quest’anno ci saranno ben tre squadre, esattamente com’è funzionato per la prima volta il format l’anno scorso, che è piaciuto ai più.

Nonostante non siano ancora note le coppie di professori per squadra (uno ballo ed un canto), LDA che è per antonomasia l’indovino del talent show di quest’anno, ha provato ad ipotizzare questo tipo di squadre: Rudy Zerbi-Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini-Raimondo Todaro, Anna Pettinelli-Veronica Peparini. Al contrario, Sissi crede che Raimondo Todaro possa andare con Anna Pettinelli, ma questo stravolgerebbe le abitudini dell’anno scorso.