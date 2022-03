Alessia Marcuzzi, l’esilio è terminato: a sorpresa torna in TV

Un esilio volontario durato fin troppo per Alessia Marcuzzi che è pronta a tornare in TV: una trattativa in gran segreto sta giungendo al termine

Sono passate 36 settimane da quando Alessia Marcuzzi ha deciso di ufficializzare il suo addio a Mediaset, nonché l’esilio volontario dalla TV: per una conduttrice come lei è durato fin troppo ed è pronta a tornare.

Era il 30 giugno 2021, quindi quasi un anno fa, quando Alessia Marcuzzi scriveva sul suo profilo Instagram una lettera d’addio ai suoi telespettatori affezionati: “Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”. Pur lasciando intendere che con la produzione ed i vertici le cose si fossero concluse di comune accordo e senza screzi, i rumor successivi hanno fatto pensare a tutt’altro e che tra la Marcuzzi e Mediaset ci fosse una crepa irrisanabile.

Tuttavia, dopo un lungo stop, giornate intere dedicate a sé stessa, la sua terra, la sua famiglia ed il nuovo lavoro con un brand tutto suo, Alessia Marcuzzi è pronta a tornare e sfondare la TV italiana.

Alessia Marcuzzi in Rai: la trattativa segretissima giunge a conclusione

Stando a quanto spifferato da Dagospia, nelle scorse settimane c’è stato un riavvicinamento tra Alessia Marcuzzi e Mediaset che si è concluso con un nulla di fatto. Sul tavolo le erano stati messi tre programmi, ma tutto il colloquio ha portato soltanto a Belén Rodríguez a Le Iene. In passato, per altro, già il settimanale Oggi fece sapere di un avvicinamento di Discovery alla conduttrice che, però, rifiutò l’offerta. Adesso, sul tavolo della bella Marcuzzi è arrivato qualcosa di realmente interessante.

Da fonti qualificate, Dagospia ha saputo che è in corso una riunione in Viale Mazzini proprio con Alessia che vede protagonisti il suo manager Beppe Caschetto, con l’amministratore delegato Carlo Fuortes e con il parere favorevole del direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta. Nonostante non ci sia ancora un accordo firmato, la trattativa sembrerebbe aver preso la giusta piega e che si potrebbe concludere con l’approdo della conduttrice capitolina alla Rai: il ‘nulla di fatto’ sembra ormai appartenere soltanto a Mediaset.