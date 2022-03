Addio a Netflix, utenti letteralmente sconvolti: “Servizio sospeso”

Netflix annuncia il suo addio ufficiale sospendendo il servizio. Gli utenti rimangono letteralmente a bocca aperta: cosa sta succedendo.

In queste ore Netflix ha confermato il suo addio definitivo, sospendendo il servizio ad una larga fetta di suoi utenti. La decisione lascia tutti a bocca aperta, andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sulla piattaforma di streaming video.

Netflix dice ufficialmente addio alla Russia. La decisione della piattaforma di Reed Hastings fa eco all’allontanamento scelto da tutti i colossi dell’occidente nei confronti della Russia, dopo l’invasione dell’Ucraina. Il colosso americano di streaming e della produzione di serie TV ha quindi deciso di sospendere iscrizioni e rinnovo degli abbonamenti fino a data da destinarsi. In Russia a possedere un abbonamento alla piattaforma sono ben 1 milione di cittadini, che però potranno continuare a vedere serie televisive e film fino alla scadenza della mensilità.

Un esponente di Netflix ha rilasciato la seguente dichiarazione all’agenzia Reuters: “Date le circostanze, abbiamo deciso di sospendere il nostro servizio in Russia“. Inoltre il boicottaggio riguarda anche la produzione di quattro nuove serie TV in lingua russa e con esse anche gli investimenti per la produzione, set, attori e autori. Il tutto sempre a data da destinarsi, come provvedimento per l’invasione militare in Ucraina. Il boicottaggio economico, perché di questo si tratta, vede coinvolte moltissime altre aziende del comparto creativo. Netflix quindi si va ad aggiungere ad altri colossi del settore che hanno deciso di sospendere le loro attività in Russia. come Disney, Universal, Paramount, Warner Bros e Sony.

Netflix sospende il servizio in Russia: la decisione del colosso

In questi giorni i colossi occidentali di qualsiasi settore stanno sospendendo le loro attività dalla Russia. Infatti non abbiamo solo provvedimenti da parte del mondo dell’intrattenimento, ma anche da quello della tecnologia. Meta con Facebook a Alphabet Inc. ossia Google con YouTube, ma anche Microsoft o Samsung, da TikTok (che è cinese, quindi in teoria amica della Russia) ad Apple hanno deciso di interrompere le loro operazioni nel paese governato da Vladimir Putin. Il tutto è dovuto anche dalle sanzioni imposte dall’Europa e dagli Stati Uniti a chiunque operi con individui, imprese, banche o istituzioni russe.

A scaturire grandissimo interesse ci ha pensato la posizione di TikTok. Il colosso social infatti è cinese ed in teoria dovrebbe essere un alleato della Russia. Invece, a sorpresa, l’applicazione di ByteDance ha annunciato che gli utenti russi della sua popolare app non sarebbero più in grado di pubblicare nuovi video o live streaming. Ma non solo, infatti, gli utenti del paese russo non potranno più vedere video condivisi da altre parti del mondo. Quindi anche TikTok ha deciso di schierarsi contro l’invasione russa, con Putin che adesso è sempre più isolato.