WhatsApp, gli auguri e le foto più belle da inviare per la Festa delle Donne

Anche su WhatsApp è possibile omaggiare una donna in occasione dell’odierna ricorrenza, specialmente quelle che vivono lontano cui non si può portare un fiore vero

In occasione della Festa della Donna è consuetudine omaggiare le signore con un fiore, ma in tempi difficili farlo virtualmente può essere giustificato, specialmente per le persone che sono lontane: ecco come farlo con stile

L’8 marzo è d’uopo omaggiare le donne con un simbolo, tipicamente la Mimosa, questo fiore dai petali gialli che spunta non appena c’è un accenno di Primavera. E, sebbene quest’anno il caldo tardi ad arrivare, in Italia, le città si sono già ampiamente colorate di questi alberi con fiori che sono simbolo della Festa delle Donne.

La mimosa è apparsa come simbolo soltanto l’8 marzo 1946, nel dopo guerra. Storicamente, invece, questo giorno è diventato festa nazionale soltanto nel 1977 quando l’ONU istituì la “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale”. Circa 20 anni prima, invece, in Italia ci fu una proposta di legge mossa dalle senatrici Luisa Balboni, Giuseppina Palumbo e Giuliana Nenni che però cadde.

Whatsapp, i migliori auguri da inviare per la Festa delle Donne

“Una donna con una voce è, per definizione, una donna forte” – (Melinda Gates)

“Maschi, ricordatevi: quando un giorno nella corsa della vita una donna vi busserà alle spalle non è perché è rimasta indietro, è che vi ha doppiati” – (Geppi Cucciari)

“Non c’è limite a ciò che noi donne possiamo realizzare” – (Michelle Obama)

“Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore” – (Victor Hugo)

“Credo che le donne reggano il mondo e non credo ci sia un uomo che ha mai fatto qualcosa senza che una donna glielo abbia concesso o lo abbia incoraggiato a farlo” – (Bob Dylan)

“Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne” – (Audrey Hepburn)

“Auguri a tutte le donne, 365 giorni l’anno!”

“8 marzo. Uomini, oltre alle mimose portate anche il rispetto” – (Giuseppe Donadei)

“Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!”