Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia tutti di stucco: c’entra Giorgio Mainetti

Gemma Galgani lascia tutti di stucco dopo aver fatto delle dichiarazioni choc su Giorgio Mainetti. Il pubblico di Uomini e Donne stenta a crederci.

Gemma Galgani e Giorgio Mainetti. Due cuori e una capanna, almeno in passato.

I due si amavano ma poi qualcosa andò storto, un po’ come succede in tutte quelle storie che sembrano decollare e chiudersi con il lieto fine che, a meno di eccezione, appartiene al mondo parallelo delle favole. Si sono conosciuti durante la partecipazione a Uomini e Donne ed è stato amore a prima vista. Quando però la parola fine fece seguito ai titoli di coda, entrambi non si sono mai risparmiati rilasciando dichiarazioni poco affettuose sull’altro. Lo stesso è avvenuto nel corso dell’ultima intervista di Gemma rilasciata a Nuovo TV.

La dama torinese non ha mai fatto mistero sui suoi ritocchi, tanto chiacchierati ma tanto amati da molte donne. Gemma ha avuto modo di ritoccare il suo sorriso oltre a levigare il viso e infine cedere al ritocco del seno. Come lei, stando alle sue dichiarazioni, anche Giorgio Mainetti avrebbe ceduto ai ritocchini.

Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia tutti di stucco: c’entra Giorno Mainetti

“Chiedetegli se ha fatto qualche ritocchino. Non è possibile che sia rimasto lo stesso uomo di tanti anni fa”, è stato quanto ha affermato Gemma Galgani al settimanale Nuovo TV. “Mi delude la sua derisione nei miei confronti” ha confessato a cuore aperto la dama torinese a proposito delle parole di Giorgio Manetti, “e mi ha rammaricato sentirlo chiamare ‘passerotto’ Tina Cipollari. Credevo fosse una mia esclusiva”.

Secondo Gemma Galgani la sua acerrima nemica di Uomini e Donne, nell’ultimo periodo “sta esagerando” e molti corteggiatori, quando scendono per lei, “vengono subito distratti dalle offese che Tina mi rivolge”. Allora così l’entusiasmo dei cavalieri va via via scemando. Dunque la colpa della sua sfortuna in amore è in parte da attribuire a Tina Cipollari. Gemma ha ancora tanta voglia di innamorarsi e di trovare la sua anima gemella. Da dieci anni a questa parte cerca disperatamente il vero amore e chissà che il suo desiderio non possa esaudirsi presto.