Uomini e Donne, ex protagonista perde il secondo bambino: “Non è stato e non sarà facile”

Ex protagonista di Uomini e Donne rompe il silenzio e svela il motivo della sua malinconia: ha perso il secondo bambino.

A lasciare i propri fan senza parole è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Megghi Galo. L’influencer aveva promesso che prima o poi avrebbe raccontato i motivi della sua malinconia e oggi, in occasione dell’8 marzo, festa delle donne, l’ha fatto.

Megghi Galo ha partecipato nelle vesti di corteggiatrice al talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel 2015. Da allora la 25enne è diventata famosa tant’è vero che su Instagram conta 343mila follower. Ed è proprio attraverso i social che l’influencer ha deciso di rivelare il suo dramma: la Galo, assieme al fidanzato Alessandro Prisco, ha perso il suo secondo figlio.

E’ avvenuto proprio nell’ultimo periodo e i fan avevano percepito che qualcosa non andasse. Difatti, Megghi è apparsa spesso con gli occhi spenti e in tanti si chiedevano quale potesse essere il motivo. L’ex corteggiatrice lo ha rivelato riportando anche la malattia di sua madre Nila Galo. Nel post pubblicato su Instagram, la 25enne assieme al fidanzato Alessandro rasa a zero i capelli della donna. Un momento che vuole infondere soprattutto un messaggio di speranza e di forza.

Uomini e Donne, la Galo ha perso il secondo bambino: tutto è avvenuto in concomitanza con la notizia del cancro di sua madre

Megghi Galo rompe il silenzio su Instagram rivelando i motivi che nell’ultimo periodo la rendono particolarmente malinconica. “E’ tempo di verità”, con queste parole l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato il via al suo sfogo: “Ci sono stati giorni in cui avrei voluto scappare da questa vita da tutto questo dolore che improvvisamente si è riversato nella mia esistenza“. Era settembre 2021 quando Megghi ha scoperto di essere nuovamente incinta ma dopo 8 mesi la gravidanza si è interrotta: “Il mio angioletto ‘troppo forte per morire troppo fragile per vivere’ “.

Dopo questa terribile notizia, a distanza di poco tempo, ne sono arrivate altre due per la 25enne albanese naturalizzata italiana. Con una telefonata sua madre Nila le ha detto che per un errore medico la sua situazione clinica, già delicata, si era aggravata: “C’è un tumore, non era stato visto finora e siamo in ritardo”. Intanto in poche ore Megghi perde il suo secondo bambino. Questa volta però per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non c’è tempo per piangere: “Dobbiamo fare in fretta. Troviamo un medico a Milano che può veramente aiutarci, comincia la battaglia che so che vinceremo“, ha chiosato la Galo.

Infine l’influencer ha voluto lanciare un messaggio di speranza e di forza a chi, come lei, si trova a dover attraversare un momento così difficile: “Mi spengo, mi riprendo, mi rispengo, non è stato e non sarà facile, ma tutto questo mi fa sentire forte nel tempo, il dolore si trasforma in rabbia quella che ti fa alzare il c**o la mattina!”. Infine, in occasione dell’8 marzo, l’augurio a tutte le donne: “Soprattutto a quelle che come noi non hanno paura di combattere”.