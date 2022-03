Unomattina in famiglia, adesso è ufficiale: tre grandi nomi alla conduzione

Grandi novità per Unomattina in famiglia, il programma della mattina di RaiUno che ha scelto il trio per il prossimo anno

Unomattina in famiglia è uno dei programmi più seguiti della Rai che riscuote un quotidiano successo eclatante nonostante vada in onda al mattino presto. Per la prossima stagione, che è stata confermata, è già stato scelto il trio alla conduzione.

Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli saranno ancora una volta alla conduzione di Unomattina in famiglia anche per la stagione 2022/23. Quest’anno la Rai ha evidentemente deciso di applicare il detto ‘squadra che vince non si cambia’ perché i programmi televisivi non stanno subendo grosse variazioni di conduzione, almeno per il momento.

D’altro canto, come detto, gli ascolti TV raccolti sono gratificanti e la Rai non avrebbe potuto sostituire il trio attualmente in atto, avrebbe rischiato un flop senza precedenti. La TV pubblica ha scelto di lasciare che i telespettatori affezionati si sentissero a casa con i loro tre volti di prima mattina.

Unomattina in famiglia, ascolti da paura: le altre novità previste

Una serie di rubriche e argomenti trattati che, evidentemente, funzionano per il programma spin-off di Uno Mattina. Con picchi che sfiorano i 20% di share, in onda il sabato dalle 8:25 alle 10:30 e la domenica dalle 6:30 alle 9:35 con oltre 1.500.000 spettatori ogni volta che va in onda, il talk show con Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli potrebbe avere tante novità. Una di queste, stando a quanto raccolto da TvBlog è proprio un prolungamento di orario. La Rai, infatti, visti gli ottimi risultati riscossi dal trio, vorrebbe far durare più a lungo il programma della mattina.

Tiberio Timperi, seppur a tratti, è stato a lungo alla conduzione del programma (1997-2004, 2006-2018, 2020-2021…) pertanto ha conquistato tantissimi telespettatori che si sono affezionati alla sua figura in TV di prima mattina. Negli anni, il conduttore e giornalista romano si è visto affiancare da vari colleghi: Barbara d’Urso, Adriana Volpe, Roberta Capua, Simonetta Martone, Miriam Leone e Francesca Fialdini. Gli ultimi due volti femminili che tutt’ora lo accompagnano alla conduzione sembrano aver creato un feeling particolare con il padrone di casa che mette in campo tutta la sua verve.