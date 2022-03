Ucraina: soldato inscena controllo al checkpoint per chiedere alla fidanzata di sposarlo

In Ucraina c'è spazio per la tenerezza anche in mezzo a tanto orrore. Un soldato ha inscenato un controllo a un checkpoint per chiedere alla fidanzata di sposarlo. Come nella più classica delle proposte di matrimonio, si è inginocchiato ai suoi piedi, anello alla mano, per formulare il suo romantico proposito. Anche mentre si scappa dalle bombe e si imbracciano fucili, c'è tempo per ricordarsi che la vita va avanti.