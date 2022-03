“È una truffa, c’è già il vincitore”, Dayane Mello attacca il GF Vip

Una protesta con i suoi follower dall’ex gieffina, Dayane Mello è convinta: è tutto truccato. Telespettatori allibiti

Dayane Mello ieri sera è stata molto schietta con i suoi follower ed ha detto la sua verità sulla finale del GF Vip 6. “È una truffa”, ha esordito l’ex gieffina che nella scorsa edizione del reality show è arrivata fino all’ultima puntata.

L’anno scorso Dayane Mello ha fatto parte del cast del GF Vip 5 arrivando in finale, successivamente vinta da Tommaso Zorzi. Ieri sera, durante una live su Instagram per commentare il reality show insieme ai suoi follower si è lasciata ad un duro sfogo: “Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro”.

Ma non è finita qui, perché la showgirl ha aggiunto: “Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”.

GF Vip 6, Dayane Mello commenta l’eliminazione di Soleil Sorge

Ieri sera, lunedì 7 marzo, ad abbandonare la Casa del GF Vip 6 è stata Soleil Sorge con il suo amico Davide Silvestri che è volato in finale ad una sola settimana che li separava dalla data prevista come ultimo giorno. Dayane Mello tempo fa è stata all’interno della Casa proprio per parlare con Soleil con la quale ha trovato un grande feeling: “Hai visto amica mia sono qui per te. Ho fatto un sacco di chiacchiere con la tua mamma sta benissimo e anche il tuo cagnolino, hai fatto tantissimo sei stanca, prendi le tue energie, hai bisogno di riconnetterti con te stessa, non hai bisogno di fare più sacrifici, mi sei mancata tantissimo ti ho pensato tantissimo nel mio percorso”.