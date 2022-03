Temptation Island, indiscrezione bomba sulle sorti del reality show: cancellato?

L’attesissimo reality show di Maria De Filippi, Temptation Island, tornerà su Canale Cinque? Spunta un’indiscrezione bomba

Un grande punto interrogativo, già da tempo, accompagna gli appassionati del reality show ideato da Maria De Filippi: tornerà nel periodo estivo con una nuova edizione? L’indiscrezione di Filippo Bisciglia sorprende tutti.

Alcuni mesi fa si è parlato tanto di una presunta cancellazione di Temptation Island fino ad arrivare poi alla smentita. In realtà la situazione sull’attesissimo programma, a pochi mesi dalla messa in onda, appare ancora poco chiara. Intanto nelle ultime ore a lanciare un’indiscrezione bomba è stato il conduttore Filippo Bisciglia.

Il 44enne romano ha fatto sapere che la situazione relativa al programma ideato dalla queen di Canale Cinque appare tutt’ora piuttosto complessa. Ai microfoni di Di Più Tv Bisciglia ha dichiarato: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei“.

Temptation Island, Filippo Bisciglia continua la sua carriera nel mondo dello spettacolo

Stando alle ultime parole dette da Filippo Bisciglia ai microfoni di Di Più Tv, la realizzazione di Temptation Island resta ancora in bilico. Il conduttore televisivo, infatti, sarebbe ancora in attesa di aggiornamenti da parte di Maria De Filippi, nonché ideatrice del seguitissimo format che su Canale Cinque ha sempre riscosso un grandissimo successo.

Intanto a prescindere da quale sia la scelta di Maria, Bisciglia ha intenzione di continuare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Di recente il 44enne romano è entrato a far parte del cast di Stand Up-Comici in prova sul Nove. Insomma, non ci resta altro che attendere notizie dalla queen di Canale Cinque con la speranza che Temptation Island possa tornare presto ad allietare il pubblico di Mediaset.