“Mi ha tagliato fuori”, niente Isola dei Famosi per lui: la confessione choc

Escluso dall’Isola dei Famosi perché qualcuno ce l’ha con lui, la confessione choc arriva dall’ex di una vecchia concorrente del GF Vip

Sarebbe potuto approdare in Honduras con il resto del cast che farà parte dell’Isola dei Famosi, ma qualcuno l’ha chiamato personalmente per dirgli che non è ben accetto al reality show: confessione choc.

A NuovoTV, Alex Nuccetelli -ex di Antonella Mosetti- ha rilasciato un’intervista in cui si è parlato della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi, infatti, il rumor è impazzato e la sua partenza per l’Honduras sembrava essere data per certa, ma qualcosa non è andata per il verso giusto: “Un dirigente Mediaset ha un problema personale con me. Mi ha tagliato fuori dall’Isola. Ilary Blasi e gli autori mi volevano, poi mi chiama un dirigente dicendomi che c’è un problema autoriale”.

Una confessione incredibile da parte del campione italiano che prova a darsi una spiegazione sulla sua esclusione: “Vengo da una famiglia perbene, mai stato in un commissariato, e ho pure mostrato il certificato dei carichi pendenti per dimostrare che non ho mai avuto problemi con la giustizia”. Secondo lui, infatti, il dirigente in questione avrebbe qualche problema col suo passato che, a detta sua, è più pulito di quel che si pensa.

Isola dei Famosi, tutte le novità: quando si parte e con chi

Riparte l’avventura… per sopravvivere e vincere 🏝

L’#Isola dei Famosi sta tornando 😍

Con lo spot ufficiale, oggi martedì 8 marzo è stata annunciata la data d’inizio dell’Isola dei Famosi prevista per lunedì 21 marzo, una settimana dopo la fine del Grande Fratello VIP 6. In studio ci sarà Ilary Blasi ufficialmente alla conduzione, ancora non ufficializzati, invece, sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti; mentre in Honduras volerà Alvin con tutti i naufraghi che saranno divisi tra single e coppie.

Nonostante non ci sia ancora una nota da parte del reality show, sembrerebbe -stando a quanto riportato da TvBlog- che i gruppi saranno così suddivisi:

Il primo gruppo, delle coppie, dovrebbe contare

Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo

i Cugini di campagna

Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo.

Per quanto riguarda i single maschi si è parla di

Marco Melandri

Antonio Zequila

Nicolas Vaporidis

ll rapper Blind

il modello Roger Balduino

Il cast femminile dovrebbe essere composto

L’ex gieffina Floriana Secondi

Ilona Staller

Roberta Morise

Estefania Bernal

Jovana Djorkevic