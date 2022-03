Soleil Sorge, colpo di scena subito dopo l’eliminazione: arriva la proposta in diretta

Soleil Sorge è l’ultima eliminata del GF Vip, a due puntate dalla finale ha dovuto abbandonare la Casa, ma per lei non è finita qui

Un’eliminazione che costa tanto al Grande Fratello VIP e che i tantissimi fan di Soleil Sorge hanno preso male. Per molti ‘la vincitrice’, per altri ‘quantomeno finalista’, ma per l’ex tronista c’è già pronta una proposta.

La sconfitta di Soleil Sorge al televoto flash contro Davide Silvestri ha sconvolto i tanti telespettatori del Grande Fratello VIP, molti l’avevano già data per vincitrice del reality show. Il suo percorso all’interno delle mura della Casa è stato molto movimentato con tutta la vicenda di Alex Belli e Delia Duran, ma anche la sua amicizia con Barù e proprio il terzo finalista.

Un escalation di avventure e disavventure per l’ex tronista di Uomini e Donne che è riuscita a farsi amare, ma evidentemente non abbastanza per essere uscita con un televoto flash che, tuttavia, non sarà la fine della sua esperienza in TV.

Soleil Sorge, arriva Barbara d’Urso per la proposta in diretta

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, prevista per il 14 marzo, la Mediaset trasmetterà su Canale 5 una nuova stagione de La Pupa e Il Secchione con Barbara d’Urso alla conduzione. A prescindere da chi sarà il vincitore del reality show, Soleil Sorge ha già vinto il ruolo di opinionista in un nuovo reality show che la vedrà protagonista, ma dallo studio, come nel suo caso lo sono state Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che sarà la stessa conduttrice partenopea che, nella prossima puntata prevista per giovedì 10 marzo, entrerà al GF Vip 6, negli studi accanto ad Alfonso Signorini e tutto il suo staff per proporre a Soleil Sorge il nuovo ruolo a Canale 5.