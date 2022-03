Serena Bortone, brusco dietrofront: l’ultima batosta fa male

Serena Bortone costretta ad uno stop improvviso ed inaspettato, una batosta che conta e che fa la somma di altri dietrofront

Ieri, martedì 7 marzo, è andata in onda, come di consueto, una nuova puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone da protagonista e tantissimi altri ospiti con un focus particolare sulla guerra tra Russia e Ucraina.

A partire dalle 14:00, in seguito al TG1 e fino alla nuova puntata de Il paradiso delle Signore, Serena Bortone è stata la condottiera di una puntata di Oggi è un altro giorno ricca di significato con un focus sulla guerra tra Russia e Ucraina con celebri ed illustri ospiti in studio, nonché il Ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, in collegamento.

Come sempre, la padrona di casa ha sciorinato una serie di argomenti e li ha approfonditi grazie ai suoi ospiti in studio, ma non è bastato a convincere il pubblico italiano. Nel pomeriggio di ieri, infatti, c’è stato un sorpasso inaspettato da parte di Canale 5 con Maria De Filippi in Uomini e Donne. In particolare, Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 2.077.000 spettatori pari al 15.7% della platea, mentre il dating show ha ottenuto 3.074.000 spettatori con il 24.2%: un distacco netto che pesa molto sulle spalle della Bortone.

Tutti gli ascolti della serata di lunedì 7 marzo

Mediaset sorride anche di sera con Alfonso Signorini ed il Grande Fratello VIP alla sua terzultima puntata -che è costata l’uscita di scena a Soleil Sorge- che ha raggiunto il record stagionale con 3.551.000 spettatori pari al 24.3% di share (GF Vip Night di 9 minuti: 1.592.000 – 37%; Live di 5 minuti: 865.000 – 23.7%). Battuta la Rai, almeno in termine di share, con Vostro Onore in leggero calo che ha raccolto 3.653.000 spettatori pari al 17.1%. Per quanto riguarda le altre reti Rai, Delitti in Paradiso su Rai 2 ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 5.1% di share, mentre Presa Diretta su Rai 3 ha raccolto davanti al video 1.493.000 spettatori pari ad uno share del 6.8%.

Per quel che riguarda, invece, le altre reti Mediaset, Freedom – Oltre il Confine su Italia 1 ha intrattenuto 1.026.000 spettatori con il 5% di share, mentre Quarta Repubblica su Rete 4 ha totalizzato 1.021.000 spettatori con il 5.9% di share.