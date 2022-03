Royal Family, Elisabetta II sempre più triste: da un anno glielo impediscono

La regina inglese, Elisabetta II, non avrebbe mai nascosto in questi mesi di essere triste per il mancato incontro. Ecco perchè ci potrebbe essere una svolta questa estate, anche se gli esperti della Royal Family inglese sono scettici.

Il 6 giugno 2021 è nata Lilibeth Diana, la secondogenita di Harry e Meghan. Al contrario di quanto avvenuto per il primogenito, Archie, non è mai avvenuta una presentazione ufficiale ai membri della famiglia reale. Mentre la regina Elisabetta avrebbe visto la bambina in una videocall, Kate e William avrebbero avuto accesso solo alla foto pubblica.

Questa scelta da parte di Harry e Meghan pone molti dubbi sul reale rapporto che oggi ci sia fra il duca di Sussex e la sua famiglia di origine. Il prossimo giugno, però, quando Lilibeth compirà un anno, ci sarà un importante avvenimento in Gran Bretagna, e la sovrana inglese spera che possa essere l’occasione di vedere finalmente l’ottava pronipote.

Ecco perchè Elisabetta II è sempre più triste

Il 6 febbraio 1952 Elisabetta II è stata incoronata regina. Sono dunque già passati 70 anni esatti dalla sua acclamazione. Il giubileo di platino è stato ricordato il 6 febbraio 2022 con una lettera della sovrana ai suoi sudditi, in cui promette che li servirà fino alla morte. Come per la cerimonia di incoronazione, anche il giubileo sarà posticipato.

A causa di problemi meteorologici, la cerimonia e le feste per l’incoronazione della nuova regina si tennero nel giugno 1952, ed altrettanto si è pensato di fare per maggio e giugno 2022, dove ci sono diversi eventi in programma. In quest’occasione, Harry e Meghan dovrebbero tornare a Londra, ed Elisabetta spera di poter incontrare Lilibeth.

Royal Family, il giubileo di platino sarà la grande occasione?

Come riporta il Daily Mail, in molti dubitano che Meghan voglia ancora fare ritorno in Inghilterra. La presenza di Harry è messa in dubbio dal giornalista Tom Bowler, secondo cui l’imminente uscita della sua autobiografia renderebbe di fatto impossibile la sua presenza a corte. Come potrebbe infatti presentarsi dopo aver rivelato numerosi segreti?

Il tabloid inglese riporta nuovamente le presunte preoccupazioni riguardo alla sicurezza lamentate più volte da Harry. Da quanto ha rinunciato al titolo di Senior Royal, la casa reale inglese non gli ha pagato più la scorta. Senza la presenza di Scotland Yard al suo fianco, però, lui non si sentirebbe sicuro di fare ritorno a casa.

Ecco i primi ritratti ufficiali di Elisabetta II come regina nel 1952: