Pierpaolo Pretelli come Fiorello? L’annuncio sta facendo impazzire il pubblico. Nuova importante occasione professionale per l’ex gieffino

La prima occasione era arrivata con Striscia la Notizia, ma lui era ancora troppo giovane e il mondo dello spettacolo lo conosceva appena. Da allora però Pierpaolo Pretelli ha imparato, studiato e si è riproposto trovando finalmente uno sbocco.

Come per molti altri, anche per lui il GF Vip è servito come trampolino di lancio per crearsi una nuova carriera e negli ultimi mesi è successo di tutto. Ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show stupendo tutti per le sue doti canore. Poi lo ha voluto Mara Venier creandogli uno spazio personale a Domenica In. Ma non finisce qui perché per il compagno di Giulia Salemi è in arrivo una nuova avventura professionale.

In fondo lo aveva confessato qualche tempo fa, intervistato da ‘Vanity Fair’. Il suo sogno è quello di diventare uno showman come Fiorello che per lui è un modello. Così di recente lo ha incontrato prima di uno spettacolo a Civitanova Marche e lui gli ha spiegato come andare avanti: “Mi ha consigliato di fare radio. Un pensiero che avevo già fatto ma che, dopo il suo parere, sono intenzionato a realizzare a tutti i costi. È il mio obiettivo imminente”.

Pierpaolo Pretelli come Fiorello? La nuova avventura professionale è da non perdere

In effetti sarà così perché la notizia è freschissima ma anche ufficiale. Pierpaolo Pretelli debutterà anche in radio e succederà presto. Dal 18 marzo infatti affiancherà un veterano della radio italiana come Fernando Proce (voce storica in passato a RTL 102.5) nel programma ‘Procediamo’ che occupa la fascia di metà mattina su R101.

Pierpaolo avrà uno spazio tutti i venerdì dalle 11 alle 12, ma per il momento non ha ancora voluto svelare di cosa si occuperà. In ogni caso i suoi fan potranno ascoltarlo in radio ma anche vederlo sul digitale terrestre visto che R101 trasmette sul canale 67 e i suoi programmi di punta sono tutti visibili.

Una nuova esperienza professionale importante e stimolante per lui che ha confessato di non riuscire a rimanere a lungo von le ,mani in mano. Pierpaolo sta cercando di sfruttare ogni occasione buona e sa di avere sempre al suo fianco Giulia che lo supporta in tutti i modi. Per il matrimonio c’è tempo, ora entrambi stanno pensando anche a curare la carriera.