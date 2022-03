Paolo Bonolis, clamorosa decisione di Mediaset: c’entra il Covid. Una sorpresa per il pubblico che aspettava da tempo questa svolta

Venerdì 12 marzo, ultima puntata di Avanti un altro! nel Preserale di Canale 5. Anzi no, perché se è vero che il ciclo attuale del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è finito, in realtà c’è una bella sorpresa per il pubblico.

Da sabato 12 marzo infatti il programma tornerà con il solito appuntamento delle 18.45 ma con una novità importante. Come anticipa TvBlog infatti Mediaset finalmente ha deciso di accontentare il pubblico, soprattutto gli appassionati di Avanti un altro! andando a ripescare le puntate del 2020.

Di nuovo repliche, in anticipo rispetto alla stagione estiva, direte voi? Assolutamente no, perché si tratta in realtà di avanzi di magazzino. Nel 2020, poco prima che in Italia scattasse il lockdown generale. Bonolis e il suo staff avevano girato 50 puntate del game show che all’epoca non erano mai state trasmesse. In pratica quindi si ripartirà dal 15 marzo 2020 anche se per il pubblico sarà tutto nuovo.

Paolo Bonolis, clamorosa decisione ma non è l’unica novità in arrivo: ad aprile un nuovo cambio

All’epoca, come forse qualcuno di voi ricorderà, Paolo Bonolis si era pubblicamente lamentato del fatto che quel prodotto era già pronto e non capiva perché non fosse stato trasmesso. Mediaset ha tenuto tutto in frigorifero per due anni e ora è pronta per trasmettere questi inediti che ci porteranno indietro nel tempo. Nessun distanziamento nel pubblico, nessuna protezione in studio, la tv che conoscevamo fino a due anni fa.

Ma non è l’unica novità per Paolo Bonolis e per gli appassionati del game show. Infatti la programmazione Mediaset per il mese di aprile è già stata comunicata e sappiamo che tornerà Avanti un altro… pure di sera. Succederà al termine delle sei puntate de Lo Show dei record, condotto da Gerry Scotti. Bonolis, Laurenti e tutti i personaggi che popolano lo studio quindi torneranno la domenica in prima serata.

A gennaio le prime puntate serale del programma erano andate abbastanza bene, considerando la concorrenza forte delle fiction su Rai 1 e di Fabio Fazio su Rai 3. Dati sempre vicini ai 3 milioni di pubblico, una media superiore al 12% di share, quindi perché mollare la presa? E infatti basterà solo aspettare un po’.