Il bambino nella foto oggi è uno dei comici italiani più amati dal pubblico. Il suo volto è rimasto pressoché uguale.

Il protagonista dello scatto in evidenza nasce a Vasto, in provincia di Chieti, ma cresce nel capoluogo di provincia, dove inizia a realizzare i suoi primi sketch comici.

Nel 2001 consegue la laurea in tecniche pubblicitarie a Perugia e in un primo tempo si è dedicato, accompagnato dal suo inseparabile gruppo, alla produzione di finti reality televisivi, come il Divano Scomodo, il Gabinetto e Il Grandangolo, tutti caratterizzati da una vena ironico-demenziale. Queste produzioni posero le basi per la seguente e più famosa produzione di Macchia, l’anno successivo, sempre a Mai dire… con la Gialappa’s Band.

Qui impersonava un attore fittizio che recitava in una serie di sketch, parodia dei più famosi trailer cinematografici. Molte di queste parodie, a loro volta dei veri e propri cortometraggi comici, hanno ottenuto un notevole successo fra gli spettatori del programma e sono diventati dei veri e propri oggetti di culto tra gli appassionati.

Oggi è uno dei comici più amati dagli italiani: lo avete riconosciuto?

Nel 2005 partecipa allo show televisivo All Music Show dove appare in numerosi sketch che mettono alla berlina celebri trasmissioni televisive, televendite o telefilm, portandone le situazioni tipo e i luoghi comuni fino all’eccesso con fini umoristici. Dal 23 febbraio 2009 insieme alla sua crew sono i protagonisti di una nuova web TV dedicata interamente alla comicità, al surreale e all’umorismo più caustico: FlopTV.

Dal 24 gennaio 2011, insieme a Luigi Luciano ed Enrico Venti fa parte del programma radiofonico Lo Zoo di 105 dove nelle scenette da lui realizzate riprende alcuni suoi personaggi di successo come Padre Maronno, Mariottide, Jerry Polemica. Nello Zoo di 105 realizza molte scenette inedite, tra cui l’ispettore anale, il 4e48 e la Babbi editore. Nel 2022 partecipa e vince la seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori. Come avrete sicuramente capito il bambino nella foto non è altri che Maccio Capatonda.