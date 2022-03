Matteo Salvini contestato in Polonia, il sindaco: “Venga con me al confine a condannare Putin”

I radicali italiani, in una nota, hanno accusato Salvini di aver tacitamente rinnovato un patto con il partito di Putin Russia Unita, firmato il 6 marzo del 2017. Il patto sarebbe durato 5 anni, e ora, non essendoci stata una revoca, secondo i Radicali, si è automaticamente rinnovato.

Matteo Salvini è stato contestato in Polonia fuori dalla stazione di Przemysl, dove si era recato in missione umanitaria per aiutare i cittadini ucraini fuggiti dalla guerra.

Wojciech Bakun, sindaco della città polacca, situata a poche decine di chilometri dai confini dell’Ucraina, ha prima ringraziato l’Italia, poi ha mostrato una maglietta con il volto di Putin, rievocando la passata vicinanza del leader del Carroccio con il presidente russo.

Inoltre il primo cittadino ha rifiutato di ricevere il leader della Lega: “Io non la ricevo, venga con me al confine a condannare Putin”, ha affermato nel video diffuso sui social. Insieme con il primo cittadino c’era un gruppo di italiani che hanno contestato Salvini urlando: “Buffone”, “pagliaccio”, vergognati”. Qualcuno gli ha anche ricordato: “Tu dicevi mezzo Putin per due Mattarella”.

“Noi siamo qui per salvare le persone”, ha risposto l’ex ministro dell’Interno, provando a spiegargli in inglese la ragione del suo viaggio in Polonia. Il leader della Lega non ha colto le provocazioni e si è limitato ad augurare “buon lavoro”, allontanandosi.

Anche i Radicali contro Matteo Salvini

I radicali italiani, in una nota, hanno accusato Salvini di aver tacitamente rinnovato un patto con il partito di Putin Russia Unita, firmato il 6 marzo del 2017. Il patto sarebbe durato 5 anni, e ora, non essendoci stata una revoca, secondo i Radicali, si è automaticamente rinnovato.

A scagliarsi contro l’ex ministro dell’Interno sono stati Massimiliano Iervolino, Igor Boni (segretario e presidente dei Radicali italiani) e Giulio Manfredi (Associazione Radicale Adelaide Aglietta). In una nota hanno spiegato che il leader della Lega ha firmato un accordo di reciproca collaborazione con Sergey Zhelenznyak, responsabile Esteri di Russia Unita. Lo scopo del patto era scambiarsi “informazioni su temi di attualità della situazione nella Federazione Russa e nella Repubblica italiana, sulle relazioni bilaterali e internazionali”. Siccome non c’è stata, secondo loro, una revoca ufficiale, i Radicali hanno invitato Salvini “a recarsi a Mosca per convincere i suoi amici russi a cessare l’aggressione all’Ucraina”.