Barbara D’Urso fa un annuncio in extremis sul cast de La Pupa e il Secchione.

La pupa e il secchione 2022 tornerà il 15 marzo su Italia 1.

Al timone del programma, come orami è ben noto, ci sarà Barbara D’Urso. La conduttrice partenopea, dopo un lungo periodo di informazione pomeridiana, finalmente tornerà a intrattenere il suo pubblico in prima serata. La Pupa e il Secchione durerà un paio di mesi, più precisamente otto settimane. Barbara D’Urso, in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato in che modo tenterà di cambiare pelle al format partorito da Mediaset nel lontano 2006. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha evidenziato che l’idea di fondo è quella di trasformare la trasmissione in un show che possa essere un “incrocio fra il reality, il divertimento e il racconto di storie davvero particolari”.

Il cast sarà formato da 22 concorrenti, molti dei quali già noti al pubblico televisivo. Ad esempio la conduttrice ha confermato che prenderanno parte al programma tra le Pupe Flavia Vento e Paola Caruso. E ancora, tra i Pupi, ecco Francesco Chiofalo. Nella categoria secchioni sbarcheranno Aristide Malnati e Nicolò Scalfi, il super campione di Caduta Libera.

La Pupa e il Secchione, annuncio in extremis di Barbara D’Urso: ci sarà anche lui

I nomi dei succitati concorrenti erano già stati confermati nei giorni scorsi. Però a Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara D’Urso si lascia andare in un’altra esclusiva sul cast, aggiungendo che tra i Secchioni è stato arruolato Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista Luca. “Lui è davvero un bel ragazzo, ora sta studiando per laurearsi in Giurisprudenza: è tra i Secchioni”, ha dichiarato Barbara.

I giurati saranno tre. Due sono già stati ufficializzati e sono Federico Fashion Style e Antonella Elia. La terza figura in giuria sarà Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ieri sera ha subito un brutto colpo al Grande Fratello Vip 6, venendo eliminata a un passo dalla finale. Laddove arrivasse la conferma ufficiale che sarà lei la terza opinionista de La Pupa e il Secchione, avrà tempo per rifiatare una settimana prima di avventurarsi in una nuova avventura televisiva.