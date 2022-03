Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Si rischia una guerra mondiale”. Putin minaccia di tagliare le forniture di gas

“Putin non si fermerà a noi: ci sarà una guerra mondiale”. Le parole del premier ucraino Volodymyr Zelensky tuonano all’alba del tredicesimo giorno di guerra scatenata dalla Russia.

Ieri, lunedì 7 marzo, è stato il giorno della terza riunione per i negoziati e al momento sembra che non ci saranno sviluppi concreti nel breve periodo. Le condizioni di Mosca sono inaccettabili per l’Ucraina.

Sempre ieri, la Russia ha stilato una lista di “Paesi ostili” ed ha individuato anche l’Italia tra questi, a causa delle sanzioni. Durante la notte Putin ha minacciato di tagliare le forniture di gas all’Europa.

Sul fronte si continua a combattere. Mosca avrebbe perso centinaia di mezzi e, secondo Kiev, 11mila soldati (i russi dicono 500). Durante la notte si sono verificati nuovi attacchi a Odessa.

Le vittime sono centinaia, gli sfollati hanno superato 1,7 milioni. Secondo i militari ucraini, durante il bombardamento a Sumy questa notte “sono stati uccisi bambini”. Da ieri a Mariupol non c’è acqua ed elettricità.

Lavrov: “Usa e Russia tornino ai principi della Guerra Fredda”

Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha affermato che la Russia e gli Usa dovrebbero tornare ai principi della “coesistenza pacifica” com’era durante la Guerra Fredda. A riportarlo è Phil Stewart, giornalista di Reuters, che cita l’agenzia russa Fax.

Yanukovich a Zelensky: “Ferma la spargimento di sangue”

Viktor Yanukovich, ex presidente filorusso dell’Ucraina, ha chiesto a Zelensky di “fermare lo spargimento di sangue” e di “mettere da parte l’orgoglio”. A dare la notizia è il Kyiv Independent, che come altri media russi ha pubblicato una lettera-appello di Yanukovich.

“Voglio fare una richiesta, in modo presidenziale e anche un po’ paterno, a Zelensky. Volodymyr, forse sogni di diventare un vero eroe, ma l’eroismo non è ostentazione, non è combattere fino all’ultimo ucraino”.

Notizie dal fronte secondo Kiev

Su Facebook, le forze armate ucraine hanno diffuso informazioni sull’avanzamento dell’offensiva. Le truppe russe continuano ad avanzare ma in modo “rallentato”. Si mantiene la difesa al Nord, Sud ed Est e l’esercito ucraino sta difendendo le città di Cernihiv e Kiev.

A Kharkiv, Chernihiv, Kiev e Sumy, “sui territori occupati sono stati registrati molti casi di saccheggi, violenze nei confronti della popolazione locale, occupazione delle case dei civili, utilizzo dell’infrastruttura agraria per stazionamento dei veicolo militari, dislocamento delle posizioni d’attacco nelle zone ad alta densità abitativa”.

Ucraina: evacuazione dei civili “in corso”

Per la prima volta le autorità ucraine hanno comunicato che l’evacuazione di alcune centinaia di civili dalle città dove Mosca ha affermato di aver sospeso le ostilità, sta riuscendo. “Più di 150 persone sono state evacuate”, ha detto il governatore della regione di Kiev, Oleksiy Kuleba.

“Mosca si prepara a far deragliare questi sforzi”: così la vicepremier ucraina Irina Vereshchuk. Nei giorni scorsi diversi tentativi di evacuazione sono andati a vuoti e alcune organizzazioni internazionali, tra cui la Croce Rossa, avevano denunciato che le strade per abbandonare le città erano minate.

Le Borse virano in positivo

Piazza Affari, 30 minuti dopo l’apertura della Borsa è a +3,19%. Parigi sale oltre il 2%. In generale, le Borse europee sono tornate in positivo.

Sindaco Leopoli: arrivati in città 200mila sfollati

“Circa 200mila ucraini sono già arrivati a Leopoli. Donne, bambini, anziani, a causa dei bombardamenti sono stati costretti a fuggire dalle loro case. Ospitiamo tutti, forniamo cibo e tutto il necessario. Ma i numeri stanno crescendo”. Così, il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi in un video ha esortato le organizzazioni internazionali ad aiutare “qui a Leopoli, in Ucraina”. “Abbiamo bisogno di centri mobili per soggiorni temporanei con bagni attrezzati e punti ristoro. Supporto medico e psicologico, medicinali, giubbotti antiproiettile e caschi. Ospedali mobili per bambini e adulti”, ha aggiunto.

Polonia: arrivate 1,2 milioni di persone in fuga

La Guardia di Frontiera polacca, su Twitter ha informato che dall’inizio dell’invasione russa, in Polonia sono arrivate 1,2 milioni di persone in fuga dalla guerra. Ieri sono arrivati 141.500 profughi.