Giornata internazionale della donna: il videomessaggio delle combattenti ucraine

"Abbiamo benedetto i nostri uomini per proteggere la nostra terra. Abbiamo già portato i nostri figli in salvo" e "ci uniamo agli uomini e all'esercito ucraino". Comincia così un videomessaggio in occasione dell'8 marzo delle donne che hanno deciso di arruolarsi nell'esercito in Ucraina. Sono molte le cittadine che in questi giorni stanno difendendo la loro terra dall'offensiva russa in Ucraina, arruolandosi nell'esercito, organizzando la resistenza, rifornendo i bunker, raccogliendo medicinali o preparando molotov. Video da Twitter