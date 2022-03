Denise Pipitone scomparsa, arrivano nuove risposte: appuntamento da non perdere. Il tribunale è fermo ma l’inchiesta va avanti

Questa volta basta il nome, perché lo conoscono tutti. Dal 12 marzo ogni sabato per quattro puntate sul Nove tutto il pubblico potrà guardare ‘Denise’, la prima docuserie ufficiale sulla scomparsa di Denise Pipitone.

La vera novità rispetto a tutte le ricostruzioni giornalistiche viste in passato è che questa volta la famiglia della bambina scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo è a favore del progetto. Ora che l’inchiesta da parte della Procura di Marsala è di nuovo arrivata ad un punto morto, tutto quello che serve per tenere desta l’attenzione, se fatto bene e con rispetto, è ben accetto.

E in effetti questo prodotto è inedito perché nel montaggio saranno presenti tante interviste esclusive, come quella con Kevin Pipitone, il fratello più grande della piccola Denise. Ma ci saranno anche nonna Francesca, che quel giorno aveva in custodia la bambina, e i due genitori: quello naturale, Piero Pulizzi, e quello che le aveva dato il cognome, Toni Pipitone.

Denise Pipitone scomparsa, arrivano nuove risposte: Piera Maggio merita di sapere

Tutto è cominciato il 1° settembre 2014. Faceva caldo quel giorno a Mazara e Denise era dalla nonna: questione di un attimo e scomparve, per sempre. Da allora Piera Maggio è in prima fila, per scuotere le coscienze di chi sa e non parla e per sollecitare magistratura e politica a non mollare la presa.

La docuserie (già in anteprima su Discovery+) prodotta da Palomar Doc per Discovery non ha necessariamente lo scopo di fornire riposte ma sicuramente ha il merito di mettere insieme tutto quello che sappiamo. Una serie di domande messe insieme dagli autori, come Simona Dolce e il regista, Vittorio Moroni.

Come ha spiegato quest’ultimo, “i media hanno raccontato mille volte questa storia, ma nessuno aveva mai osservato davvero i conflitti interiori dei suoi protagonisti. Piera Maggio è una madre che da 17 anni si chiede dove sia la sua bambina e non ha neanche una tomba per piangerla”. Per la sceneggiatura sono state rilette oltre 500 mila pagine degli atti processuali per ricostruire passo dopo passo ciò che è accaduto. “Di certo si sono compiuti errori. Noi in queste quattro puntate abbiamo messo a disposizione tutti gli elementi per farsi una propria idea”.