“In queste ultime settimane potrebbe essersi allentato quell’atteggiamento di prudenza” conseguente alla fase acuta dei contagi a gennaio. Ai nostri microfoni, l’epi-economista Cesare Cislaghi analizza la realtà epidemiologica degli ultimi mesi e parla dei possibili rischi per le prossime settimane.

Professore Cislaghi, qual è il quadro attuale della situazione dei contagi?

“A fine febbraio la media era di circa 200mila contagi settimanali, la decrescita dei contagi è continuativa ma è diminuita la velocità di decrescita nelle ultime settimane. È come se, facendo una metafora del livello di contagi, fossimo stati a gennaio su un treno Frecciarossa che procedeva ad alta velocità, poi ha rallentato molto. Adesso continua a decelerare, ma più lentamente”;

Cos’ha permesso la decrescita dei contagi da gennaio ad oggi?

“I fattori da prendere in considerazione sono vari. È stata fatta l’ipotesi che la crescita dei contagi a ridosso del Natale fosse dovuta alla progressiva diffusione di un virus con caratteristiche che lo avevano reso più contagioso, ma questa non è una ragione sufficiente a spiegare quella crescita. Nel periodo di Natale e a Capodanno, gli assembramenti, le riunioni tra amici e familiari hanno favorito il contagio. Una delle possibili cause della successiva decelerazione dei contagi è la diminuzione delle persone suscettibili, perché è aumentata la quota di popolazione che, dopo essere stata contagiata ha un’immunità, anche se parziale”;

In quel periodo è stato difficile effettuare il tracciamento dei casi?

“Si ipotizza che il numero di infezioni sia stato molto più massiccio di quanto registrato dalle diagnosi, quindi un’ampia immunizzazione potrebbe derivare proprio da infezioni asintomatiche non rilevate o non segnalate. Altro elemento da tenere presente è il diverso livello di estensione dell’attività diagnostica, diminuita nelle ultime settimane. Un punto importante è rappresentato dai comportamenti delle persone”;

Si può abbassare la guardia? Cos’ha causato l’attuale rallentamento della decrescita?

“Bisogna capire quanto le persone si rendano conto che l’infezione sia un pericolo, quindi mantengano l’uso delle mascherine, l’igienizzazione delle mani, l’areazione degli ambienti, ecc. Quando siamo arrivati a circa 200mila contagi al giorno a gennaio, le persone, preoccupate, potrebbero avere adottato un atteggiamento più precauzionale. In queste ultime settimane potrebbe invece essersi allentato quell’atteggiamento di prudenza”;

È cambiato il monitoraggio eseguito attraverso i tamponi?

“I tamponi si fanno per due ragioni: o per le persone che presentano sintomi o negli asintomatici. Gli asintomatici li individuiamo solamente se facciamo una diagnosi per altre ragioni, ad esempio per andare a lavoro o a pranzo da parenti anziani. Da quando per la normativa fare il tampone non è più necessario per andare a lavorare, il numero di tamponi si è ridotto. Un ruolo probabilmente lo hanno anche i tamponi “fai da te”, perché in questa situazione si sospetta che molti, se asintomatici, preferiscano stare due o tre giorni a casa senza dir niente per non aver obblighi di nessun tipo. A fine febbraio sono stati eseguiti tra i 400mila ed i 300mila tamponi circa al giorno, un mese prima si analizzavano un milione e mezzo di tamponi circa al giorno. Questa riduzione dei tamponi può avere fatto diminuire l’individuazione dei positivi”;

Adesso è possibile fare oggi il contact tracing?

“Per fare un contact tracing efficiente ci sarebbe bisogno di un operatore ogni tre o quattro contagiati. Ogni operatore dovrebbe controllare tutti i contatti del contagiato, che in media potrebbero essere 50. Si stima che, per fare un efficiente contact tracing con le attuali risorse si andrebbe in difficoltà già con un numero di contagi superiore ai 5mila giornalieri. Un controllo parziale è comunque bene che continui ad avvenire, ad esempio si può chiedere che i contatti del contagiato siano in isolamento, ma non è un vero contact tracing”;

Per monitorare e ridurre i contagi nei luoghi di lavoro cosa si può fare?

“In alcune realtà dove gli assembramenti sono forti andrebbero fatte campagne di tamponi. In certi ambienti mantenere un livello di controllo con tamponi volontari può essere utile, eventualmente anche solo facendoli a campione per intervenire in fretta in caso di focolai”;

A suo parere dovrebbe essere mantenuto ancora per un po’ di tempo lo smart working dove possibile?

“Perché sospendere lo smart working dove non crea minore efficienza di lavoro? Diventare nemici dello smart working solo per il bisogno di controllare le cose e per l’incapacità di valutare l’efficienza lavorativa anche senza presenza fisica, rappresenta un problema”;

Come valuta gli ulteriori allentamenti delle misure di contenimento?

“Se è il caso di diminuire gli obblighi sarebbe almeno il caso anche, con vari strumenti comunicativi, di aumentare il livello della convinzione a continuare a seguire autonomamente misure di precauzione. Si dovrebbe riuscire a diffondere la convinzione che non è finito tutto, il contagio c’è ancora. Più si tolgono gli obblighi, più dovrebbe aumentare la coscienza delle responsabilità dell’ individuo. Possiamo allentare le restrizioni solo se riusciamo ad aumentare questa crescita del senso di responsabilità. Il pericolo consiste nel rischio che togliendo gli obblighi questo senso di responsabilità diminuisca”;

Nell’evoluzione della pandemia quali difficoltà vede per i tempi a venire?

“Il problema vero è trovare un equilibrio tra la preoccupazione per la salute e quella per l’economia. In questo momento il fatto che ci sia una decrescita dei contagi ha portato ad un ridimensionamento della preoccupazione per le questioni di salute che diminuisce non appena si intravede lo spiraglio di un miglioramento della pandemia. All’inizio del 2021 sembrava che per la pandemia si stesse risolvendo, poi abbiamo visto che così non è stato. Oggi le condizioni sono diverse da allora, ma speriamo che la situazione non peggiori per altre ragioni“;

Quali sono i fattori che determinano la letalità, ed in particolare quali sono stati i fattori che hanno determinato la letalità degli ultimi mesi?

“Parto da un esempio storico. Negli anni ‘70 mi occupavo di mortalità causata da tumori e a Trieste c’era una mortalità di tumori più alta che altrove. La totalità dei deceduti veniva sottoposta alle autopsie: in questo modo si rilevava la presenza di tumori che non erano stati diagnosticati clinicamente. Analogamente, per quanto riguarda un’epidemia, ci sono due modalità di rilevare la letalità: il primo è rappresentato dal Case Fatality Ratio, che stabilisce quante persone muoiono sul totale dei casi diagnosticati. Il secondo dall’Infection Fatality Ratio, ossia il rapporto di letalità sul totale delle persone infettate. Noi possiamo fare solo uno studio sul Case Fatality Ratio. Nei primi giorni della pandemia si era arrivati ad un CFR molto alto perché i soli casi diagnosticati erano quelli più gravi. Poi il Case Fatality Ratio è diminuito non perché sia diminuito il numeratore, ma perché è aumentato il denominatore, ossia i casi diagnosticati. Il secondo è che sono aumentate le vaccinazioni. Molti dei casi attuali sono tra persone vaccinate. In generale la vaccinazione, soprattutto nelle persone che hanno ricevuto la dose booster, evita gli esiti più gravi fino al decesso. Terzo punto: è probabile che Omicron sia meno virulenta. Un ultimo elemento è legato ad una maggiore diffusione di contagio tra i giovani, per i quali i rischi di effetti gravi sono minori. È da circa un mese che su 1.000 persone contagiate ne muoiono 2, in media ad una distanza di circa tre settimane dal contagio”;

Cosa può dirci sulla questione delle cause della morte di persone contagiate?

“È sempre un insieme di concause a determinare la morte di una persona, questo vale per tutte le malattie. Possiamo considerare una causa di morte quella malattia in assenza della quale la persona non sarebbe morta in quel momento. Quindi una persona può morire di Covid in quel momento perché il Covid ha innescato dei processi. È vero che spesso la persona non riesce a reagire alla malattia causata dal Sars-CoV-2 per varie condizioni pregresse del proprio organismo e del proprio stato di salute, ma è stato il Covid a determinare la morte in quel momento”;

Quale prevede possa essere la mortalità causata dal Covid per il mese di marzo in Italia?

“Una stima approssimativa si può fare considerando il due per mille dei contagi nel mese precedente. Occorre moltiplicare per due il numero dei contagi del mese di febbraio, dividere il risultato per mille e si conoscerà all’incirca il numero di morti per il mese di marzo”;

Se a marzo diminuisse il numero dei contagi ad aprile ci sarebbero dunque meno morti?

“Esattamente”;

Bisognerebbe adottare misure più restrittive?

“Il numero dei contagi è determinante. Il due per mille è un livello molto inferiore alle percentuali rilevate in altri periodi della pandemia, ma resta il fatto che più diminuiscono i contagi più basso sarà il numero dei morti”;

Per quanto riguarda le persone contagiate, anche per quanto riguarda la variante Omicron, gli effetti del long-Covid quanto sono diffusi?

“A riguardo ci sono delle osservazioni cliniche, ma non mi risulta ci siano ancora delle stime quantitative e percentuali precise sulla diffusione del long-Covid. Come per tutte le malattie c’è il rischio che lasci uno strascico. Preoccupa di più il long-Covid nelle persone giovani che in quelle molto anziane: se una persona subisce danni permanenti con tutta la vita davanti a sé è un problema grave, se un ultraottantenne esce dal Covid con la perdita di un po’ di capacità, può vivere il problema differentemente. C’è una grande preoccupazione soprattutto per capire cosa accadrà a livello dell’ infanzia. Da inizio pandemia in Italia sono stati rilevati oltre 10 milioni di contagiati, ma si tratta solo di quelli diagnosticati e registrati, potrebbero essere più del doppio. Se la percentuale di long-Covid, su una popolazione contagiata di oltre 20 milioni di persone, dovesse essere significativa sarebbe una situazione molto preoccupante”;

Cosa dovrebbe cambiare o migliorare per affrontare meglio questa pandemia ed in generale nel sistema sanitario?

“Una delle cose che mi preoccupa di più è il sistema di monitoraggio della salute. Nella pandemia abbiamo avuto dati abbastanza buoni, il fenomeno lo abbiamo potuto leggere non benissimo, ma abbastanza bene. Dovrebbero essere coinvolte di più anche le agenzie non legate a poteri decisionali governativi, organismi preziosi ed indipendenti, come ad esempio l’ Associazione Italiana di Epidemiologia. Seconda cosa: bisogna evitare di ridurre le risorse per la sanità pubblica. La scarsità di mascherine ad inizio pandemia e la difficoltà di trasformare i reparti ospedalieri in reparti Covid sono esempi di mancanza di preparazione e di flessibilità. Bisognerebbe rendere il sistema sanitario pronto ad affrontare situazioni prevedibili nel loro verificarsi ma di cui non si sa quando si verificheranno, come può essere un terremoto o un’ epidemia”.

Riferimenti

Sito associazione italiana di epidemiologia: https://www.epidemiologia.it/

Sistema MADE – Monitoraggio e Analisi dei Dati dell’ Epidemia: https://epiprev.it/apps/made.php

“Come sta la Sanità?” il Blog di Cesare Cislaghi: https://epiprev.it/blog/come-sta-la-sanita

* Cesare Cislaghi: Laureatosi nel 1970, è entrato come borsista nell’Istituto di Statistica Medica e Biometria di Milano (quando direttore era Giulio Alfredo Maccacaro), occupandosi principalmente di analisi di mortalità dei tumori, e ne ha fatto parte sino al congedo per pensione. Ha insegnato Economia Sanitaria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. È stato presidente dell’Associazione Italiana di Epidemiologia. Ha diretto l’Osservatorio di Economia Sanitaria dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana. È stato dirigente della sezione di monitoraggio dei LEA e della spesa sanitaria dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Attualmente cura un blog sui temi della sanità pubblica, ospitato nella home page della rivista Epidemiologia e Prevenzione.