Barbara D’Urso scatena una nuova bufera: “Ha detto bugie”. Fan spiazzati

Nuova bufera dopo le ultime dichiarazioni espresse in Tv da Barbara D’Urso: “Ha detto bugie”. Scopriamo i dettagli.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la Carmelita avrebbe detto parole che non sono state digerite dal suo ex fidanzato. Esplode la polemica: “Non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella”.

Ospite di Silvia Toffanin per parlare soprattutto del suo nuovo impegno in Tv con la ‘Pupa e il Secchione’, l’ex regina di Canale Cinque ha rivelato di essere single e di aver avuto un corteggiatore ‘in prova’ fino a poco tempo fa. Dichiarazioni che non sono state digerite dal diretto interessato, Francesco Zangrillo. Il 47enne infatti sulla questione ha deciso di rompere il silenzio.

Zangrillo ha replicato alle parole di Barbara D’Urso affermando di avere avuto una relazione con la conduttrice televisiva, durata un anno. Altro che corteggiamento! Raggiunto dal settimanale Chi, il broker assicurativo ha chiosato testuali parole: “Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male”.

Francesco Zangrillo replica alle “bugie” di Barbara D’Urso: “Non volevo vivere nel segreto di pulcinella”

A differenza di quanto abbia detto la D’Urso ai microfoni di Verissimo, tra lei e Zangrillo ci sarebbe stata una relazione con tanto di presentazioni in famiglia. Ebbene, il broker assicurativo ha rivelato che i suoi tre figli conoscevano bene la conduttrice televisiva tant’è vero che le sue parole hanno ferito i ragazzi.

“Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati nella maniera giusta i motivi della fine”, ha chiosato Zangrillo lasciando percepire che, seppure di comune accordo, l’intenzione di chiudere la relazione sia partita in primis da lui e non dalla Carmelita. “Non si andava avanti. Io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella“, ha aggiunto il 47enne.

Nonostante adesso ci sia un po’ di ruggine viste le dichiarazioni della conduttrice napoletana, Francesco Zangrillo ha sottolineato che la Carmelita è una persona fantastica. Insomma, non ci resta altro che attendere eventuali repliche da parte di Barbarella: come reagirà alle dichiarazioni del suo ex? Staremo a vedere.