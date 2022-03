Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma senza veli: Tina Cipollari spietata

Le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne fanno sapere che Gemma Galgani sarà ancora molto discussa: Tina Cipollari sarà spietata

A partire dalle 14:45, Uomini e Donne andrà ancora in onda su Canale 5 con Maria De Filippi e tutti i protagonisti del dating show. Oggi particolare attenzione sarà rivolta a Gemma Galgani che torna all’attacco.

Oggi a Uomini e Donne assisteremo ad una Gemma Galgani senza veli pronta a tutto pur di stupire il caro cavaliere Franco. In particolare, si inscenerà una gag al centro del quale la dama torinese chiederà di portare un lettino per massaggi in studio ed una volta pregato il cavaliere di accomodarsi su, inizia un massaggio sensuale. Nonostante la buona intenzione, Franco non sembrerà entusiasta del teatrino in cui è stato coinvolto.

A peggiorare la situazione, come sempre, ci pensano Gianni Sperti e Tina Cipollari con quest’ultima, in particolare, che non tirerà il freno alla sua lingua e parlerà a Gemma con i suoi soliti commenti spietati. Una scenetta sicuramente degna di nota che, però, non porta i risultati sperati alla dama del Trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne, Federica Aversana torna oggi? Matteo trema

Quando il gatto non c’è, i topi ballano e Matteo Ranieri ha fatto proprio la figura del topo. La settimana scorsa, infatti, il tronista ha rincorso Federica Aversano fin dietro le quinte per riportarla in studio e continuare il loro percorso insieme, tuttavia, la corteggiatrice nei giorni a seguire si è ammalata e si è dovuta assentare per cause di forza maggiore. È stato proprio durante la sua assenza che Matteo ha voluto conoscere altre ragazze, Denise e Valeria si sono presentate in studio e con quest’ultima si è costruito un rapporto molto complice. Come reagirà Federica una volta tornata in studio? Presto la sua quarantena cesserà e potrà chiedere chiarezza a Matteo.

Per quanto riguarda, invece, Luca Salatino, le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che il trono va soltanto a complicarsi: se prima c’erano solo Lilli e Soraya, accettando di conoscere nuove ragazze non ha fatto altro che intricare il suo percorso. La sua scelta, infatti, sembra essere attualmente molto lontana.