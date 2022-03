Anticipazioni Una Vita, José scopre tutto: Ignacio è in bilico

Una nuova carrellata di puntate di Una Vita sono in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato: al centro della scena ci sarà Ignacio

Il giovane medico di Acacias vivrà un momento basso della sua vita ad Acacias e José Miguel scoprirà ogni cosa sul suo conto. Attimi di grande tensione in città e Aloida finirà in mezzo.

Le anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate, fanno sapere che la scena sarà rubata interamente da Ignacio e Aloida. In particolare, il giovane medico arriva in città quando nessuno se l’aspetta, tant’è vero che alla vista del nipote, Bellita sviene. La grande sorpresa però arriva quando il ragazzo non va via, decide di restare ad Acacias. Se sua zia è molto contenta di accoglierlo a casa, José Miguel nutre forti sospetti sul motivo per cui il giovane Ignacio decide di rimanere in città.

Bellita sta vivendo uno stato di grazia accompagnata da José Miguel, i due riescono a prendere accorti con l’editore per pubblica l’autobiografia della cantante e, nel frattempo, quest’ultima si dedica alle pubbliche relazioni presentando al vicinato anche suo nipote. Raccontandosi ai cittadini di Acacias, Ignacio afferma di essere rimasto in città per approfondire i suoi studi di medicina, ma José Miguel non riesce a credergli.

Anticipazioni Una Vita, Aloida si innamora di Ignacio: José Miguel lo mette alle strette

Ignacio inizia a frequentare gente poco raccomandabile e Aloida lo scopre, nonostante tutto, però si innamora di lui ed a farle sputare il rospo ci pensano Fabiana e Casilda che, però, temono che la giovane domestica si stia soltanto illudendo. Le loro riflessioni fanno inizialmente fare un passo indietro ad Aloida che si rende conto della diversità dei due, ma successivamente continua a cedere alle sue attenzioni e si emoziona durante una passeggiata che i due fanno insieme.

Una sera Aloida scopre Ignacio ubriaco, ma a beccarli sarà anche Bellita che, tuttavia, continuerà a non aver alcun sospetto. Ad essere molto sospettoso è José Miguel che, alla fine, lo becca durante una serata di gran baldoria. Bellita rimprovera il compagno di aver spiato suo nipote, ma ben presto si renderanno tutti conto che José Miguel ha ragione da vendere nel sospettare di lui.